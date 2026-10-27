Ante el incremento de los niveles del río Paraná desde mediados de octubre, y en un contexto de creciente atención sobre la evolución del fenómeno El Niño, Vía Navegable Argentina (VNA) puso en marcha un plan de contingencia destinado a fortalecer su capacidad operativa y anticiparse a posibles alteraciones en las condiciones de navegación de la Vía Navegable Troncal.
Refuerzan la capacidad de dragado ante las exigencias extraordinarias de El Niño
Como parte de un plan de contingencia por la crecida del Paraná, la concesionaria VNA inició la movilización de nuevas dragas que llegan al país desde Singapur y Croacia.
Si bien la suba del caudal es, inicialmente, un factor que favorece el ingreso al sistema navegable de buques de gran porte y carga, el poder del río ofrece también complicaciones derivadas de la creciente.
La empresa explicó que durante las crecidas, el aumento de las corrientes y el arrastre de vegetación pueden afectar los sistemas de señalización, sometidos a importantes esfuerzos.
De la misma manera, el posterior descenso de las aguas del río puede provocar una acumulación significativa de sedimentos en el canal navegable, especialmente en sectores estratégicos para la logística fluvial, reduciendo las profundidades disponibles de navegación.
Desafío extraordinario
“Estamos frente a un desafío que excede los escenarios originalmente contemplados en la concesión. Nuestra experiencia y capacidad operativa nos permitieron actuar con rapidez, activar un plan de contingencia y poner en marcha, en muy poco tiempo, la movilización de equipos desde distintos puntos del mundo", señaló Tom Van Slambrouck, gerente general de VNA.
El especialista dijo que "esta capacidad de anticipación y respuesta refleja nuestro compromiso con la seguridad y la continuidad de la navegación en una vía tan estratégica para el desarrollo del país”, refuerzo de la flota y movilización internacional de equipos.
Dos dragas más
Actualmente, VNA cuenta con cinco dragas desplegadas y operando en la vía navegable del Paraná y el Río de la Plata. Entre ellas cuenta con cuatro dragas de succión por arrastre -Pinta, Niña, Taccola y De Bougainville- y una draga de inyección de agua: Giovanni Venturi.
Como parte de esta estrategia, VNA inició la movilización de nuevas unidades desde distintos puntos del mundo. La draga de succión por arrastre Francisco di Giorgio se encuentra navegando desde Singapur, con llegada prevista para fines de noviembre, mientras que la draga de corte Ibn Battuta está siendo preparada en Croacia para incorporarse a mediados de diciembre.
Asimismo, dentro del operativo de refuerzo de la flota previsto para comienzos de enero de 2027, se contempla la incorporación de la draga de succión por arrastre Alvar Nuñez Cabeça de Vaca y/o Diogo Cão, de acuerdo con las necesidades operativas y la evolución de las condiciones hidrológicas.