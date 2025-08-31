¿Cuál es el impacto ambiental?

Cómo se draga el lecho del Paraná para que operen buques de ultramar

Jan de Nul lleva 30 años entregando datos de mediciones de suelos y agua al gobierno nacional. El último estudio ambiental es de 2007. La Administración Nacional de Puertos y Navegación está en consultas para definir una nueva licitación para el dragado.