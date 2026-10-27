El Gobierno de Santa Fe lleva adelante un operativo integral para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno de El Niño. La estrategia de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro combina obras de infraestructura, asistencia financiera y coordinación con municipios y comunas. “En todas las localidades estamos trabajando”, afirmó la vocera provincial, Virginia Coudannes quien agregó que “la gestión de Pullaro tiene un método de gestión y por eso El Niño nos encuentra preparados”.
El Niño en Santa Fe: qué medidas implementa la Provincia para prevenir inundaciones
Virginia Coudannes destacó el trabajo coordinado con municipios y comunas, el monitoreo de ríos y defensas y la entrega de bombas para mejorar el drenaje. Según indicó, el 90% de las localidades presentó planes de contingencia.
La funcionaria recordó que el gobernador dispuso que municipios y comunas puedan priorizar obras vinculadas con la emergencia climática. “Venimos acompañando económicamente los proyectos. El 90 % de las localidades de la provincia presentó sus planes de contingencia; esto es algo importante”, puntualizó. Agregó además que se les pidió a las localidades “que puedan adaptar sus proyectos de obras al fenómeno de El Niño. Digamos, si estaban pensando mejorar una plaza, o en hacer otra cosa, que lo aboquen al fenómeno de El Niño en esta circunstancia”.
Como parte de las intervenciones para mejorar el drenaje, la Provincia entregó bombas en Las Toscas, Romang, Avellaneda y Reconquista. Los equipos permitirán evacuar excedentes de agua ante episodios de precipitaciones intensas. Son parte de las 90 bombas adquiridas, que se distribuirán en los lugares donde sean necesarios.
“Estamos en el norte con dos equipos técnicos para relevar la situación de las defensas en Reconquista, puntualmente, tanto por tierra como por agua. El monitoreo de los niveles de los ríos es permanente y se realiza junto con el Instituto Nacional del Agua (INA). También seguimos los pronósticos de lluvia”, explicó Coudannes.
La Provincia trabaja además con Protección Civil y los gobiernos locales para verificar el funcionamiento de las estaciones de bombeo y monitorear defensas y terraplenes. Las tareas incluyen localidades como Santa Fe, Recreo, Santo Tomé y Rincón.
“Trabajo anticipado”
“El fenómeno de El Niño está; tendrá sus picos, pero nosotros ya venimos trabajando desde los momentos de sequía”, recordó Coudannes. Según detalló, se limpiaron más de 5.000 kilómetros de canales y se realizaron 600 intervenciones de obra pública, entre ellas trabajos de alcantarillado y alteo de caminos rurales. Las tareas se hicieron en coordinación con Vialidad Provincial y los gobiernos locales.
La preparación también contempla medidas para el sector productivo, en particular el traslado de ganado en el norte provincial. Coudannes explicó que los productores cuentan con asistencia para trasladar los animales desde las islas hacia terrenos secos. Además, hay un registro de los predios disponibles y acompañamiento de las fuerzas de seguridad en las rutas 1 y 11.