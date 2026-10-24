Colastiné Norte y San José del Rincón

Santa Fe comienza la etapa final de las obras en el Terraplén Garello

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que “El Niño no nos encuentra viendo qué hacer. Hace mucho tiempo que venimos trabajando y ahora intensificamos las tareas para llegar en mejores condiciones al período de lluvias”.