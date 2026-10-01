En el marco de los trabajos preventivos que viene desarrollando el Gobierno Provincial ante la llegada del fenómeno de “El Niño”, el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe y la municipalidad santafesina trabajan articuladamente para fortalecer al máximo la capacidad de bombeo en la ciudad capital.
El Niño: la ciudad de Santa Fe recupera al 100 % la capacidad de bombeo
La Provincia, junto a la Municipalidad de Santa Fe, invierte $ 536 millones para poner en condiciones 40 electrobombas y completar el funcionamiento de los 130 puntos de bombeo que tiene la capital santafesina.
Al respecto el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, señaló que “desde comienzos de año, el gobernador Maximiliano Pullaro nos ordenó trabajar junto a la Municipalidad en tareas que preparen a la ciudad ante la llegada de ‘El Niño’ y, gracias a esos esfuerzos, las electrobombas que no estaban en condiciones ya están esperando los repuestos para repararse’’.
Los aportes a la Municipalidad de Santa Fe están destinados a la reparación y mantenimiento de 40 equipos de bombeo que funcionan de refuerzo en los 130 puntos de bombeos distribuidos en la ciudad. Con la recuperación de estos equipos, se reactiva al 100% de la capacidad de bombeo de Santa Fe.
“Desde el Gobierno Provincial, además, realizamos obras de mantenimiento en Santa Fe con la recuperación 27 kilómetros de terraplén, limpiamos 35 kilómetros de canales, con tareas de reparación en desagües, canales de guarda y entregamos siete motobombas a la Municipalidad”, amplió el ministro Enrico.
Para llegar mejor preparados
Sobre el acompañamiento del Gobierno Provincial, el intendente Juan Pablo Poletti comentó “que los gobiernos locales podamos sentir la cercanía del Gobierno Provincial, nos permite pensar en equipo, trabajando codo a codo y asumiendo las responsabilidades que nos toca para llegar más preparados a los períodos de lluvia”.
“Estamos muy agradecidos con la gestión del gobernador Pullaro por el trabajo en conjunto que se realiza para reforzar la seguridad hídrica en la ciudad”, añadió Poletti.
Sobre los trabajos realizados, el secretario provincial de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó que “junto a la Municipalidad venimos realizando encuentros semanales para repasar puntos críticos y trabajos que podamos reforzar, actualmente tenemos dos convenios en ejecución y junto al Comité Laguna Setúbal estamos trabajando en la limpieza de canales en Monte Vera y Recreo’’.
Al mismo tiempo, la Municipalidad de Santa Fe avanza con el proceso de adjudicación para las obras de desagüe La Rioja y el saneamiento de barrio Barranquitas Sur, con aportes destinados también por el Gobierno Provincial.
Obras hídricas en el Gran Santa Fe
El Gobierno Provincial ya ejecutó más de 25 intervenciones abarcando tareas en Colastiné Norte y Sur, La Guardia, Alto Verde, Recreo y Monte Vera. En el marco de los trabajos de mantenimiento del sistema de defensas del Gran Santa Fe, la Provincia destinó 8.000 millones de pesos a la limpieza de 37 km de canales, reservorios y recuperó la cota en 27 km de terraplén.
Además, con el objetivo de reforzar el sistema de bombeo, el Gobierno Provincial entregó 7 equipos de bombeo y materiales eléctricos para abastecer estaciones.
También en el área metropolitana, la gestión del gobernador Pullaro junto a los Comité de Cuencas Arroyo Aguiar y Laguna Setúbal, reforzó el sistema de drenajes de la cuenca con limpiezas del canal principal Arroyo Aguiar; los Colectores N° 2, N° 3 y N° 4 en Monte Vera; junto con limpiezas urbanas en Recreo.
Al mismo tiempo, la Provincia comenzó con los trabajos en los últimos 30 metros de protección en el Terraplén Garello en Colastiné Norte.