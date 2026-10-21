Con asistencia plena de los sectores participantes, se llevó adelante la primera reunión del flamante Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, donde se repasaron los primeros datos de la nueva concesión, la baja de costos logísticos y las oportunidades de inversión portuaria generadas, y se detallaron los próximos pasos de funcionamiento del Consejo.
Se realizó el 1° encuentro del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal de la nueva concesión
Provincias ribereñas y cámaras del sector productivo mantuvieron su primer encuentro institucional para supervisar la concesión del corredor fluvial clave. Participaron Mónica Alvarado y Jorge Henn por Santa Fe.
La apertura estuvo a cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, quien remarcó la relevancia de contar con un espacio institucional donde tanto el sector productivo como las provincias ribereñas podrán recibir la información actualizada sobre las tareas del concesionario Vía Navegable Argentina.
Por su parte, tanto los usuarios como las provincias tomaron la palabra y expusieron sus propuestas para el trabajo del Consejo.
En el edificio de la ANPYN, la autoridad de control también expuso los primeros datos de la nueva gestión privada, con los avances en los relevamientos y preparación técnica para las obras de modernización y profundización de la principal vía del comercio exterior argentino.
“Estamos cumpliendo lo que habíamos prometido, que es el arranque del Consejo casi al mismo tiempo del inicio de la nueva concesión. Como lo hicimos siempre, nos proponemos escuchar propuestas y tener un espacio de información clara de la gestión”, destacó Arreseygor.
En tanto, los usuarios remarcaron la nueva instancia de participación, que continúa el trabajo conjunto realizado en el diseño de la histórica licitación que permitió una nueva concesión.
Además, se repasaron los avances de preparación de estudios ambientales y técnicos para el inicio de la profundización, y se analizaron las diversas tareas en marcha para hacer frente al fenómeno de “El Niño”.
“Contar con la información actualizada y precisa será esencial para cumplir nuestro rol y mantener el seguimiento de las variables de la concesión”, manifestó por su parte Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).
Del encuentro participaron representantes de los usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Unión Industrial Argentina, Mesa de Enlace -Confederaciones Rurales Argentina y Sociedad Rural Argentina-, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, y la Cámara Naviera Argentina.
Por parte de las provincias asistieron representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires; mientras que el sector técnico estuvo representado por Prefectura Naval Argentina, Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.