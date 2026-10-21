#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Hidrovía

Se realizó el 1° encuentro del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal de la nueva concesión

Provincias ribereñas y cámaras del sector productivo mantuvieron su primer encuentro institucional para supervisar la concesión del corredor fluvial clave. Participaron Mónica Alvarado y Jorge Henn por Santa Fe.

El Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal analizó los primeros pasos de la nueva concesión. Crédito: Agencia Nacional de Puertos y NavegaciónEl Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal analizó los primeros pasos de la nueva concesión. Crédito: Agencia Nacional de Puertos y Navegación
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Con asistencia plena de los sectores participantes, se llevó adelante la primera reunión del flamante Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, donde se repasaron los primeros datos de la nueva concesión, la baja de costos logísticos y las oportunidades de inversión portuaria generadas, y se detallaron los próximos pasos de funcionamiento del Consejo.

La apertura estuvo a cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), Iñaki Arreseygor, quien remarcó la relevancia de contar con un espacio institucional donde tanto el sector productivo como las provincias ribereñas podrán recibir la información actualizada sobre las tareas del concesionario Vía Navegable Argentina.

Mirá tambiénHenn anticipó que Santa Fe buscará mejoras para el acceso a su puerto desde el Consejo de la Hidrovía

Por su parte, tanto los usuarios como las provincias tomaron la palabra y expusieron sus propuestas para el trabajo del Consejo.

En el edificio de la ANPYN, la autoridad de control también expuso los primeros datos de la nueva gestión privada, con los avances en los relevamientos y preparación técnica para las obras de modernización y profundización de la principal vía del comercio exterior argentino.

El Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal analizó los primeros pasos de la nueva concesión. Crédito: Agencia Nacional de Puertos y NavegaciónEl Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal analizó los primeros pasos de la nueva concesión. Crédito: Agencia Nacional de Puertos y Navegación

“Estamos cumpliendo lo que habíamos prometido, que es el arranque del Consejo casi al mismo tiempo del inicio de la nueva concesión. Como lo hicimos siempre, nos proponemos escuchar propuestas y tener un espacio de información clara de la gestión”, destacó Arreseygor.

En tanto, los usuarios remarcaron la nueva instancia de participación, que continúa el trabajo conjunto realizado en el diseño de la histórica licitación que permitió una nueva concesión.

Además, se repasaron los avances de preparación de estudios ambientales y técnicos para el inicio de la profundización, y se analizaron las diversas tareas en marcha para hacer frente al fenómeno de “El Niño”.

Puerto San Martín, en la Vía Navegable Troncal del Río Paraná. Foto: Fernando NicolaPuerto San Martín, en la Vía Navegable Troncal del Río Paraná. Foto: Fernando Nicola

“Contar con la información actualizada y precisa será esencial para cumplir nuestro rol y mantener el seguimiento de las variables de la concesión”, manifestó por su parte Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).

Del encuentro participaron representantes de los usuarios como la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Unión Industrial Argentina, Mesa de Enlace -Confederaciones Rurales Argentina y Sociedad Rural Argentina-, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, y la Cámara Naviera Argentina.

Por parte de las provincias asistieron representantes de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa y Buenos Aires; mientras que el sector técnico estuvo representado por Prefectura Naval Argentina, Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje y el Servicio de Hidrografía Naval.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Hidrovía Paraná-Paraguay
Río Paraná
Santa Fe
Bolsa de Comercio
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro