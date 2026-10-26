Qué pasa en el norte provincial

El Niño en Santa Fe: se reunió el Comité de Riesgo y ya se trasladó a la primera familia por la crecida

Se trata de tres adultos y un menor de la Vuelta del Paraguayo. El municipio sigue preparando módulos habitacionales en Alto Verde y prevé nuevas evacuaciones preventivas para este martes. Desde la Provincia señalaron que la crecida avanza hacia el centro y sur del territorio, mientras se monitorean los terraplenes de la Ruta 1 y se cierran cortes.