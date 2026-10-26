La crecida del río Paraná y la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere nuevas complicaciones mantienen en alerta a las autoridades. En ese contexto, la Municipalidad de Santa Fe convocó este lunes por la tarde a la segunda reunión del Comité Municipal de Gestión de Riesgo, con el objetivo de actualizar el escenario hidrológico, revisar el estado del sistema de defensas y coordinar las acciones preventivas ante una eventual emergencia hídrica.
El Niño en Santa Fe: se reunió el Comité de Riesgo y ya se trasladó a la primera familia por la crecida
Se trata de tres adultos y un menor de la Vuelta del Paraguayo. El municipio sigue preparando módulos habitacionales en Alto Verde y prevé nuevas evacuaciones preventivas para este martes. Desde la Provincia señalaron que la crecida avanza hacia el centro y sur del territorio, mientras se monitorean los terraplenes de la Ruta 1 y se cierran cortes.
La situación ya tuvo su primera intervención concreta en la ciudad: este lunes por la tarde, una familia que vivía en un sector bajo, por fuera del anillo de defensa, en inmediaciones de La Vuelta del Paraguayo, fue trasladada preventivamente al Centro de Asistencia Integral N° 1, ubicado en el acceso a Alto Verde.
El Centro de Asistencia Integral tiene capacidad prevista para 78 módulos habitacionales. Al momento de la conferencia de prensa -que se hizo antes de la reunión en la sede de Capital Activa-, ya se habían construido 11 unidades y el Municipio esperaba llegar a 12 durante este martes. La meta es continuar con el montaje durante los próximos días para contar con más espacios disponibles -20 para el fin de semana- si la situación lo requiere.
“Creemos que por cómo viene la crecida no va a ser necesario utilizarlos, pero preventivamente queremos ya tener todo preparado”, señaló el coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad, en referencia a los módulos habitacionales.
El encuentro -que comenzó a las 18 horas a puertas cerradas- convocó a representantes del Ejecutivo local, concejales, fuerzas de seguridad y organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, además de funcionarios provinciales. La primera reunión constitutiva del comité se había realizado el 28 de agosto.
Una familia evacuada
Según informó Hadad, el grupo familiar evacuado está integrado por 4 personas: 3 son adultos y una es menor. La medida se tomó luego de relevar las condiciones del lugar y las necesidades de sus habitantes.
Según los registros de Prefectura Naval Argentina, a las 12 de este lunes, el Paraná registraba una altura de 4,16 metros. El nivel de alerta está establecido en 5,30 metros en nuestra zona, por lo que el río todavía se encuentra por debajo de ese umbral.
En cuanto a los módulos, Hadad dijo que son de madera, tienen 3 por 6 metros y se encuentran elevados sobre pilotes para evitar que la humedad del suelo llegue a las viviendas. Cada uno puede alojar hasta 5 o 6 personas, según las pertenencias que deban trasladar.
Hadad explicó que las intervenciones se concentran en sectores puntuales donde el agua ya se encuentra cerca de las viviendas y buscó llevar tranquilidad a los vecinos de la zona costera. En particular, indicó que hay tres o cuatro familias en una cava de La Vuelta del Paraguayo que podrían necesitar asistencia y que se evaluaban nuevos traslados para este martes.
En Colastiné, en tanto, cuatro familias se habían autoevacuado hacia terrenos más altos. Según explicó el funcionario, permanecían en un sector que no generaba inconvenientes para el funcionamiento de las estaciones de bombeo, cuyo acceso debe mantenerse despejado para permitir el ingreso de maquinaria y equipos de emergencia.
Por razones de seguridad, el funcionario explicó que no se permitirá cocinar dentro de los módulos y que si bien admite que se lleven muebles, no así los aires acondicionados para los cuales no hay posibilidad de colocación. La Municipalidad prevé entregar almuerzos y cenas preparados por personal municipal en Casa Beata.
En paralelo, el municipio informó que realiza controles diarios de los terraplenes de defensa y tareas de recomposición, alteo de caminos y relleno de cavas, especialmente en la zona de la costa. También prepara los elementos técnicos necesarios para instalar bombas móviles si fuera necesario.
Ante este escenario, se pidió extremar las precauciones al circular por las zonas costeras, donde pueden aparecer camalotes y alimañas. Además, recordó que está prohibido circular con vehículos sobre los terraplenes, extraer tierra, arena o piedras, arrojar residuos en canales y defensas o realizar quemas de pasturas y ramas.
Norte y centro provincial
Por su parte, el secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo, explicó a los medios de comunicación que la crecida ya se manifiesta en distintas localidades del norte provincial y continuará desplazándose progresivamente hacia el centro y el sur. “Esta crecida del río Paraná ya se está manifestando en distintos lugares, primero al norte, con Florencia, Reconquista, Las Toscas, y esta onda de crecida va a ir descendiendo progresivamente. Es por eso que ahora estamos acompañando a la Municipalidad de Santa Fe”, señaló.
El funcionario provincial destacó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios en el refuerzo de las estaciones de bombeo, la limpieza de canales troncales y el mantenimiento de las defensas. También mencionó las tareas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para garantizar el suministro eléctrico en las estaciones de bombeo.
Sobre la evolución del fenómeno, Escajadillo indicó que “esta primera onda de crecida se atenuó un poco, por la capacidad de amortiguación del valle de inundación”. Sin embargo, advirtió que el escenario requiere seguimiento permanente y preparación.
Las autoridades monitorean los informes del Instituto Nacional del Agua (INA), el Servicio Meteorológico Nacional, la Agencia Federal de Emergencias y Prefectura Naval Argentina. Además, esperan la perspectiva climática para noviembre, diciembre y enero que el Servicio Meteorológico Nacional prevé difundir el viernes 30 de octubre, con información que permitirá evaluar mejor el comportamiento de las lluvias y su posible incidencia sobre los niveles del río.
WhatsApp con intendentes
Escajadillo sostuvo que la coordinación con los gobiernos locales se mantiene mediante comunicaciones telefónicas y grupos de WhatsApp, para conocer rápidamente las necesidades de cada localidad y organizar el despliegue de los recursos provinciales. “Esta comunicación que tenemos por vía de WhatsApp o telefónicamente con los intendentes es realmente muy buena”, afirmó. Según explicó, ante una emergencia, la Provincia busca garantizar una respuesta en un plazo de al menos dos horas, con la intervención de bomberos voluntarios, bomberos zapadores y las distintas áreas operativas.
Como ejemplo, mencionó la situación de Florencia, donde se trasladó preventivamente una bomba de bajo levante con capacidad de dos millones de litros por hora. Allí se evacuaron tres familias y otras 14 se autoevacuaron en viviendas de familiares. En Reconquista, en cambio, “el intendente Enri Vallejos comunicó que, pese a la crecida, no se registraban evacuados”.
El operativo provincial también contempla la asistencia sanitaria, con acciones de vacunación y profilaxis, y el traslado del ganado desde las islas hacia zonas firmes. Escajadillo estimó que “alrededor del 70% de los animales ya había sido trasladado, mientras se trabajaba para completar el movimiento del resto, es decir, el 30% que falta”.
Defensas de la ruta 1
Otro de los puntos abordados fue el estado de las defensas sobre la Ruta Provincial 1, especialmente en el departamento Garay. Escajadillo señaló que la Provincia trabaja con intendentes, autoridades locales y Vialidad Provincial para “cerrar los cortes” realizados por vecinos con el objetivo de ingresar a sus viviendas.
El objetivo, según Escajadillo, es preservar la estructura de los terraplenes, garantizar la transitabilidad y evitar que el ascenso del río genere inconvenientes en las áreas urbanas.
El funcionario no precisó la cantidad de interrupciones detectadas, aunque indicó que se trataba de un “número importante” y que ya habían sido relevadas. En agosto, el propio ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, había dicho que la cartera detectó 215 intervenciones de vecinos en la defensa de la Ruta Provincial N° 1.
Dónde llamar
Las consultas y denuncias por situaciones irregulares pueden realizarse a través de la Línea de Atención Ciudadana 0800-777-5000, disponible las 24 horas, o mediante el chat de la aplicación Santa Fe y el sitio web municipal.