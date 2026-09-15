Precaución al transitar

Preocupa el deterioro de los puentes aliviadores de la Ruta 168: Vialidad promete repararlos esta semana

Las juntas de dilatación presentan pozos, hundimientos y sectores deteriorados que obligan a los conductores a reducir la velocidad. El corredor es utilizado diariamente por miles de vehículos y constituye la principal conexión entre Santa Fe, la Costa santafesina y Paraná. Vialidad Nacional confirmó que las tareas comenzarían después del miércoles y se realizarán durante la noche.