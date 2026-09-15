El estado de las juntas de dilatación de los puentes aliviadores de la Ruta Nacional 168 volvió a generar preocupación entre los conductores que utilizan diariamente ese corredor vial. Pozos, hundimientos, grietas y sectores donde incluso queda expuesta parte de la estructura metálica obligan a extremar las precauciones, especialmente a quienes circulan en motocicleta.
Preocupa el deterioro de los puentes aliviadores de la Ruta 168: Vialidad promete repararlos esta semana
Las juntas de dilatación presentan pozos, hundimientos y sectores deteriorados que obligan a los conductores a reducir la velocidad. El corredor es utilizado diariamente por miles de vehículos y constituye la principal conexión entre Santa Fe, la Costa santafesina y Paraná. Vialidad Nacional confirmó que las tareas comenzarían después del miércoles y se realizarán durante la noche.
El deterioro se concentra en el tramo comprendido entre el acceso a barrio El Pozo, la bajada Distéfano y La Guardia, uno de los sectores de mayor circulación de la autovía que conecta Santa Fe con Paraná y, a su vez, con la Ruta Provincial 1 y las localidades de la Costa santafesina.
Un relevamiento realizado en los últimos días registró juntas deterioradas en los aliviadores ubicados en ese sector, con pozos y desniveles que generan fuertes golpes al atravesarlos. La situación no es nueva: en agosto de 2025 Vialidad Nacional había realizado trabajos de reparación en las juntas entre La Guardia y el Viaducto Oroño, precisamente por la formación de grandes pozos producto del desgaste.
A los pocos días el problema volvió a aparecer. Con el correr de los meses se agravó. Ahora, poco más de un año después de aquella intervención, el problema es muy preocupante.
Vialidad confirmó que reparará las juntas
Ante la consulta por el estado actual de la ruta, Fernando Pais, vocero de Vialidad Nacional, reconoció que las juntas “necesitan mantenimiento” y explicó que el último trabajo de este tipo se realizó hace más de un año.
“Estamos esperando los insumos necesarios para realizar el trabajo. Está relevada la situación y planificadas las tareas a hacer, que serían nocturnas para no complicar la transitabilidad”, indicó.
El funcionario confirmó además que la intervención se realizaría durante esta semana, “pero no antes de la noche del miércoles”, señaló Pais.
La decisión de trabajar durante la noche responde, entre otros aspectos, al intenso movimiento que registra el corredor. “Debemos ajustar varias cosas con el manejo del tránsito”, explicó el vocero.
La modalidad de trabajo ya tiene antecedentes en ese mismo sector. En agosto del año pasado, Vialidad intervino las juntas utilizando material asfáltico en caliente y con reducción de un carril, mientras agentes de tránsito colaboraron para ordenar la circulación.
Una ruta clave para la Costa y para la conexión internacional
El problema adquiere especial relevancia por el volumen de tránsito que soporta la Ruta Nacional 168. De acuerdo con los últimos datos procesados por Vialidad Nacional, correspondientes a 2025, por el tramo comprendido entre el Viaducto Oroño y el cruce con la Ruta Provincial 1 circulan unos 42.600 vehículos por día.
En el sector que continúa desde el cruce con la Ruta Provincial 1 hasta el acceso al Túnel Subfluvial, en el límite con Entre Ríos, el tránsito diario medio anual alcanza los 11.900 vehículos.
Se trata de datos obtenidos mediante los contadores de tránsito que Vialidad Nacional dispone en distintos puntos de sus rutas y que son utilizados para adoptar decisiones técnicas vinculadas con obras, mantenimiento, ampliaciones y programación de intervenciones.
El movimiento, además, aumenta durante los fines de semana.
La importancia del corredor excede incluso a la conexión Santa Fe-Paraná. La 168 constituye una vía fundamental para los habitantes de Colastiné, Rincón, Arroyo Leyes y las demás localidades de la Costa, que diariamente utilizan la autovía para ingresar a Santa Fe o conectarse con la Ruta Provincial 1.
A esto se suma el tránsito de larga distancia y la circulación vinculada al corredor internacional que atraviesa la conexión vial entre Santa Fe y Paraná.
Los propios datos de Vialidad muestran una particularidad: del tránsito registrado entre el Viaducto Oroño y la Ruta Provincial 1, aproximadamente el 75% continúa o se vincula con la Ruta Provincial 1, mientras que cerca del 25% prosigue hacia el Túnel Subfluvial.
Un problema que vuelve después de cada reparación
El deterioro de las juntas de los aliviadores se convirtió en un problema recurrente. En julio de 2025 ya se habían advertido juntas visiblemente rotas, baches y fuertes vibraciones al paso de los vehículos. Semanas después, Vialidad ejecutó trabajos de reparación. Ahora las irregularidades volvieron a aparecer.
El riesgo no se limita al daño que los pozos pueden provocar en neumáticos, llantas, suspensiones y otros componentes de los vehículos. La mayor preocupación está relacionada con la seguridad vial, particularmente cuando las juntas son atravesadas por motociclistas o cuando la calzada se encuentra mojada.
Durante 2026 se registraron distintos siniestros en la zona. En abril, una mujer de 28 años murió luego de un choque ocurrido a la altura de barrio El Pozo, en medio de una jornada de lluvias. En mayo, dos mujeres que circulaban en una motocicleta resultaron heridas en un siniestro ocurrido en la subida a un puente en Colastiné Sur.
En julio, además, una camioneta volcó a la altura de La Guardia y el tránsito hacia Santa Fe debió ser reducido durante las tareas de asistencia y retiro del vehículo. Y a comienzos de agosto se produjo otro accidente en la bajada Distéfano, en la mano Santa Fe-Paraná.
Estos episodios no permiten atribuir automáticamente los accidentes al estado de las juntas: en cada caso intervienen distintas circunstancias, como la lluvia, la velocidad, la visibilidad y las condiciones particulares de circulación. Pero forman parte del contexto que explica la preocupación de quienes transitan cotidianamente por la zona.
La expectativa ahora está puesta en que la reparación anunciada por Vialidad Nacional comience finalmente esta semana y permita recuperar condiciones adecuadas de transitabilidad en uno de los corredores viales más utilizados del área metropolitana santafesina.