Ante la llegada de El Niño

Cada módulo habitacional se arma en 48 horas para asistir a familias de la Vuelta del Paraguayo

La Municipalidad de Santa Fe continúa montando el Centro de Asistencia Integral en el acceso a Alto Verde. Con seis operarios, cada unidad queda lista para ser ocupada en dos días. El predio tendrá capacidad para 78 módulos, con espacios cubiertos y al aire libre, ante una eventual crecida del río Paraná.