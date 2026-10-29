Seis meses de transición

Assa prevé asumir el servicio de agua potable en Santo Tomé en julio de 2027

Así lo confirmó el director de la empresa, Darío Boscarol, quien indicó que previamente se firmará un convenio marco entre la Provincia, el municipio y Aguas Santafesinas. Durante el primer semestre de 2027 se definirá un plan director de obras para mejorar la red y ampliar la cobertura de agua potable y cloacas.