En Santa Fe

Roban entre 50 y 100 micromedidores de agua: “No tienen valor de reventa”, aclaran desde Assa

Reponerlos cuesta $ 200 mil cada uno a la empresa, entre materiales y mano de obra. Los hechos se registraron principalmente en el sur de la ciudad y en la zona de la Costanera. Además, alertaron por intentos de estafa a usuarios a través de WhatsApp por supuestas deudas de agua.