Aguas Santafesinas (Assa) detectó una serie de robos de micromedidores de agua en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Según estimó el director de la empresa, Darío Boscarol, en los últimos tiempos podrían haber sido sustraídos entre 50 y 100 dispositivos, principalmente en el sur de la ciudad y en la zona de la Costanera. Cada reposición demanda alrededor de $ 200.000, entre el medidor, los materiales y la mano de obra.
Roban entre 50 y 100 micromedidores de agua: “No tienen valor de reventa”, aclaran desde Assa
Reponerlos cuesta $ 200 mil cada uno a la empresa, entre materiales y mano de obra. Los hechos se registraron principalmente en el sur de la ciudad y en la zona de la Costanera. Además, alertaron por intentos de estafa a usuarios a través de WhatsApp por supuestas deudas de agua.
“Estamos detectando una ola de robo de medidores. A mi criterio, absolutamente inútil, porque los micromedidores son esencialmente de plástico y acrílico, con lo cual no tienen ningún valor comercial”, señaló Boscarol a CyD Litoral, quien remarcó que no existe un mercado de reventa para estos dispositivos.
Sin embargo, la sustracción ocasiona perjuicios tanto para los usuarios como para la empresa. En algunos casos, los vecinos advierten el faltante cuando encuentran agua saliendo de la conexión domiciliaria, mientras que en otros los dispositivos aparecen arrancados junto con las llaves de conexión.
“Hemos advertido una serie de delitos en distintos lugares de la ciudad, sobre todo en el sur. Hemos tenido reportes en la zona de la Costanera y del sur de la ciudad. Son los dos lugares, los dos focos que más o menos hemos detectado”, precisó el funcionario.
Aunque la empresa todavía no cuenta con una cifra definitiva, Boscarol indicó que, a partir de los reportes recibidos por los distritos, estiman que “faltan entre 50 y 100 micromedidores".
Reposición
Ante el robo de un medidor, los usuarios no deben afrontar el costo de la reposición. “En esos casos lo reponemos nosotros sin costo el medidor y hacemos la denuncia ante la sede judicial e iniciamos un proceso”, explicó Boscarol.
El director de Assa pidió a los vecinos que informen a la empresa cuando detecten un faltante, para que se pueda realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o la sede judicial.
En ese sentido, mencionó que tomó conocimiento de un procedimiento en el que se encontró a una persona con una bolsa que contenía micromedidores. Además, advirtió sobre las consecuencias judiciales de estos hechos, al tratarse de elementos vinculados con la prestación de un servicio público.
El impacto económico para la empresa tampoco es menor. Según detalló, la reposición de cada dispositivo cuesta alrededor de $ 200.000, incluyendo el equipo, los materiales necesarios y el trabajo para su instalación.
Cabe destacar que la primera vez que se solicita un medidor tiene costo para el usuario, con financiación en cuotas, pero ante robos, fallas o roturas, se hace cargo la empresa de reponerlo.
Alertan por intentos de estafa
En paralelo, Aguas Santafesinas advirtió sobre intentos de estafa dirigidos a sus usuarios, principalmente mediante mensajes de WhatsApp. De acuerdo con Boscarol, algunas personas se acercaron a las oficinas comerciales para denunciar que habían recibido comunicaciones en nombre de la empresa en las que se les reclamaba una deuda y se les ofrecía un beneficio a cambio de realizar un depósito previo.
“Gracias a Dios, hasta ahora son intentos de estafa”, sostuvo el funcionario. Según los reclamos recibidos, los destinatarios serían, en su mayoría, personas mayores, especialmente en el norte de la ciudad.
Los mensajes utilizan el logo de Aguas Santafesinas para aparentar legitimidad y generar confianza en quienes los reciben. Si bien también se registraron algunos casos por correo electrónico, la principal vía detectada es WhatsApp.
Boscarol aclaró que, hasta el momento, los reclamos no fueron numerosos y que la empresa no cuenta con una estimación de la cantidad total de intentos. No obstante, consideró importante alertar a la población para evitar que los usuarios caigan en la maniobra.
“Queremos advertir a la gente que solo por las vías oficiales de Assa es por donde se canalizan la cancelación de deuda y la regularización de la factura”, enfatizó. Por eso, ante cualquier comunicación que prometa descuentos o beneficios a cambio de un depósito previo, la recomendación es no realizar pagos ni compartir datos personales y verificar la información a través de los canales oficiales de la empresa, ya sea su página web o las oficinas comerciales.