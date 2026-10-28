Desde Córdoba

Simulaba ser asistente de un banco digital y estafó a un santafesino por casi 4 millones de pesos

Un detenido en Villa María recibió una pena de un año y dos meses de prisión. El engaño comenzó con la venta de una PlayStation 4 por Facebook Marketplace y continuó con llamadas de falsos representantes de entidades financieras.