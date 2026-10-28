Un hombre que se encontraba detenido en el Servicio Penitenciario de Villa María, Córdoba, fue condenado a un año y dos meses de prisión por participar en una estafa contra un vecino de Venado Tuerto. La víctima perdió casi $4 millones, aunque recuperó la totalidad del dinero durante el proceso judicial.
Simulaba ser asistente de un banco digital y estafó a un santafesino por casi 4 millones de pesos
Un detenido en Villa María recibió una pena de un año y dos meses de prisión. El engaño comenzó con la venta de una PlayStation 4 por Facebook Marketplace y continuó con llamadas de falsos representantes de entidades financieras.
La maniobra comenzó en enero de 2025, cuando un joven publicó una PlayStation 4 en Facebook Marketplace. Un supuesto comprador se contactó por la consola y aseguró que había realizado el pago, pero el dinero nunca se acreditó.
La conexión penitenciaria
Estas operaciones provocaron un perjuicio económico cercano a los $4 millones. La investigación permitió vincular con la maniobra a M.D.O., quien se encontraba alojado en la unidad penitenciaria cordobesa.
Audios y peritajes clave
Para reconstruir los hechos se reunieron escuchas telefónicas, audios, análisis patrimoniales e informes del Servicio Penitenciario de Córdoba. Entre las pruebas surgieron conversaciones en las que el acusado habría simulado ser un asistente de una fintech, una empresa que utiliza la tecnología para ofrecer servicios financieros.
La condena se acordó mediante un procedimiento abreviado, con intervención del fiscal Damián Casullo. Durante la tramitación de la causa, la víctima fue resarcida por la totalidad del dinero perdido.