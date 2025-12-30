En medio de temperaturas altas

Santo Tomé: vecinos reclaman la falta de agua y el municipio promete mejoras en enero

Residentes de un amplio sector de la vecina ciudad se manifestaron para exigir respuestas concretas y soluciones urgentes. El problema no es nuevo pero ahora también confluyó la rotura de una bomba. Hay una obra en marcha que, en la segunda mitad de enero, estaría concluida en su primera etapa.