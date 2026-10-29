Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este jueves se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
Cortes de luz para este jueves en Santa Fe y Sauce Viejo
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de reemplazo de postes y conductores, mantenimiento general y de subestación, además de despeje de electroductos.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 09:00 Zenteno, Candioti, Padilla y Mitre
08:00 – 09:00 Iturraspe, Gutiérrez, Alberdi y Dorrego
08:00 - 10:00 Av. Blas Parera, Estrada, Castelli y Boneo
08:00 - 10:00 Ruta Prov. N1, Caburé, Chanaes y Ruta Nac. N168
8:00 - 12:00 Tte. Loza, Psje. Chubut, Sanabria y Reinares
08:30 – 10:30 Ruta Nac. N 168, Bajada Distefano, Soria y De La Salle
08:30 – 10:30 Ruta Nac. N 168, Mocovíes, Ruta Prov. N1 y terraplén oeste
08:30 - 12:30 Av. Peñaloza, Estrada, Vieytes y Javier de la Rosa
08:30 - 12:30 Por Calle Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N168 y Las Talas
09:30 - 11:30 Av. F. Zuviría, Colodrero, Beltrán e Iturraspe
10:00 - 12:00 Las Lilas, Las Casuarinas, Las Magnolias y Los Claveles (Colastiné Norte)
11:30 - 13:30 Alfonso Duran, Padre Quiroga, Arenales y Borges
11:30 - 13:30 Francia, San Lorenzo, H. Irigoyen y Caputto
Sauce Viejo
10:00 - 12:00 Ruta Nac. N11, Uruguay, San Martín y Américas
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.