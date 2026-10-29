En tres barrios

Ante la posibilidad de lluvias intensas, refuerzan la prevención en Villa Gobernador Gálvez

El municipio intensificó los relevamientos y la atención sanitaria en los barrios La Resistencia, La Ribera y Las Tres Vías, donde se realizaron intervenciones con más de 1.400 personas y 760 animales durante las últimas cinco semanas.