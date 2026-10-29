La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez intensificó las tareas de prevención frente a la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno climático de "El Niño". Las acciones incluyen recorridas territoriales, relevamientos de necesidades, atención sanitaria y trabajos de mantenimiento de la infraestructura pluvial en distintos sectores de la ciudad.
Ante la posibilidad de lluvias intensas, refuerzan la prevención en Villa Gobernador Gálvez
El municipio intensificó los relevamientos y la atención sanitaria en los barrios La Resistencia, La Ribera y Las Tres Vías, donde se realizaron intervenciones con más de 1.400 personas y 760 animales durante las últimas cinco semanas.
Durante las últimas cinco semanas, los equipos municipales recorrieron los barrios La Resistencia, La Ribera y Las Tres Vías, donde realizaron intervenciones con más de 1.400 personas y 760 animales. Las tareas estuvieron orientadas a identificar necesidades, brindar información preventiva y facilitar el acceso a servicios de salud y asistencia.
Los operativos se desarrollan a través de las áreas de Desarrollo Humano y Salud, que llevan adelante controles sanitarios, vacunaciones y relevamientos familiares. La modalidad de trabajo busca acercar las prestaciones a los vecinos y detectar situaciones que requieran atención, especialmente ante la posibilidad de complicaciones derivadas de lluvias abundantes.
La secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, explicó que los equipos municipales trabajan en esos sectores desde hace cinco semanas y detalló las acciones realizadas.
"Durante estas últimas cinco semanas estuvimos trabajando en los barrios La Ribera, La Resistencia y Las Tres Vías", señaló. Según precisó, las intervenciones incluyeron más de 1.400 atenciones a personas, entre consultas médicas, vacunaciones y relevamientos, además de tareas vinculadas con la salud animal.
Relevamientos y atención sanitaria en los barrios
Los operativos territoriales combinaron la atención a los vecinos con el relevamiento de las condiciones y necesidades de las familias. En materia de salud animal, se realizaron vacunaciones, desparasitaciones y esterilizaciones de perros y gatos.
En el barrio La Resistencia se registraron 135 atenciones a personas, 197 vacunaciones y relevamientos en 123 familias. En cuanto a los animales, se realizaron 74 esterilizaciones y 129 intervenciones de vacunación y desparasitación.
En el sector conocido como Las Tres Vías, los equipos atendieron a 101 personas, realizaron 152 vacunaciones y relevaron 55 familias. Además, se esterilizaron 61 mascotas y otras 171 recibieron vacunaciones o tratamientos antiparasitarios.
Por su parte, en La Ribera se contabilizaron 165 atenciones a personas, 282 vacunaciones y relevamientos en 171 familias. Las acciones de salud animal sumaron 358 intervenciones: 94 esterilizaciones y 264 procedimientos de atención, vacunación y desparasitación.
Estas tareas permiten acercar servicios a los distintos sectores de la ciudad y reunir información sobre las necesidades de los vecinos, un aspecto relevante para organizar las acciones de prevención y asistencia.
Limpieza de canales y desagües para prevenir anegamientos
En paralelo a los operativos sanitarios y sociales, las cuadrillas municipales de Obras Públicas y Servicios Públicos desarrollan tareas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez.
Los trabajos incluyen la desobstrucción de zanjas y desagües, además de la limpieza de canales y zanjones. El objetivo es favorecer el escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos durante episodios de precipitaciones intensas.
Culasso destacó la continuidad de estas intervenciones y señaló que las tareas de mantenimiento forman parte de las medidas preventivas que se llevan adelante ante el escenario climático previsto.
El estado de los conductos de drenaje y la limpieza de los espacios por los que circula el agua son factores importantes para el funcionamiento del sistema pluvial, especialmente en sectores que pueden verse afectados por acumulaciones de agua.
Un abordaje preventivo ante el escenario climático
Las acciones municipales combinan la intervención sobre la infraestructura urbana con el trabajo territorial y sanitario. Por un lado, las tareas de mantenimiento buscan mejorar las condiciones de drenaje; por otro, los relevamientos permiten identificar necesidades y acercar información y servicios a las familias.
La posibilidad de lluvias intensas vinculadas con el fenómeno de "El Niño" plantea la necesidad de sostener estas medidas y reforzar la preparación de los barrios ante eventuales contingencias.
En ese contexto, las recorridas y los operativos de atención constituyen herramientas para conocer la situación de cada sector, mientras que la limpieza de canales, zanjas y desagües apunta a reducir los problemas asociados al escurrimiento del agua.
El municipio mantiene ambas líneas de trabajo con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante posibles episodios de precipitaciones abundantes y atender las necesidades de los vecinos.