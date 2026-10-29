San Lorenzo rindió homenaje a 271 trabajadores de la educación fallecidos que se desempeñaron en sus escuelas secundarias. La ceremonia, denominada "Huellas que habilitan", se llevó a cabo en el teatro Aldo Braga del Centro Cultural y tuvo como objetivo recuperar la memoria de quienes contribuyeron a la formación de generaciones de estudiantes y a la vida de la comunidad educativa.
"Huellas que habilitan": un reconocimiento a quienes dejaron su marca en las escuelas de San Lorenzo
El homenaje se realizó en el teatro Aldo Braga y reunió a familiares y representantes de la comunidad educativa. La iniciativa incluyó la reconstrucción de historias personales y la colocación prevista de placas conmemorativas en el cementerio local.
El reconocimiento comprendió a docentes, bibliotecarios, preceptores, administrativos, porteros y personal de maestranza, entre otros trabajadores que desarrollaron su labor en las instituciones educativas de la ciudad.
Uno de los momentos centrales del encuentro fue la presentación de libros biográficos elaborados por Sebastián Alonso y Miguel Ángel Piagentini. La publicación surgió de una investigación que incluyó entrevistas con familiares de las personas homenajeadas, con el propósito de reconstruir sus historias y preservar sus trayectorias.
Los ejemplares fueron entregados por autoridades locales y representantes vinculados con la iniciativa, en un acto que reunió a familiares y miembros de la comunidad.
Libros y testimonios para preservar la memoria
La recuperación de las historias personales fue uno de los ejes del homenaje. A través de los libros biográficos, el proyecto buscó poner en valor las experiencias de quienes, desde distintas funciones, formaron parte de las escuelas secundarias de San Lorenzo.
La ceremonia también incluyó la proyección de un video con imágenes de los trabajadores reconocidos y una intervención teatral del actor Mariano Rey, que aportó una dimensión artística y reflexiva al encuentro.
La música acompañó distintos momentos de la actividad. Pablo Parente interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de San Lorenzo, con la participación coral de los Granaderitos de San Lorenzo.
Además, integrantes de Mujeres del Parlamento de Adultos Mayores colaboraron en la organización de la jornada.
Placas en el cementerio como testimonio permanente
Otro de los momentos significativos fue el descubrimiento simbólico de las placas con los nombres de los trabajadores fallecidos. La actividad estuvo a cargo del intendente Leonardo Raimundo y del presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore.
Las placas serán instaladas posteriormente en los muros del cementerio de San Lorenzo, donde permanecerán como testimonio del aporte de quienes dedicaron parte de sus vidas a la educación y al funcionamiento de las instituciones escolares.
La iniciativa busca extender el reconocimiento más allá de la ceremonia y establecer un espacio de memoria que permita mantener presentes las trayectorias de los homenajeados.
Un ciclo dedicado a la historia de San Lorenzo
La actividad se enmarcó en el ciclo de homenajes impulsado por el equipo de Patrimonio Histórico Cultural del Cementerio de San Lorenzo, con el acompañamiento de la Municipalidad.
El grupo, integrado por María del Carmen Giannoni, Pepe Piagentini, Sebastián Alonso y Andrea Banega, desarrolla iniciativas orientadas a recuperar, documentar y preservar la memoria de personas y colectivos que tuvieron relevancia en la historia de la ciudad.
En ediciones anteriores, el ciclo reconoció a profesionales de la medicina, deportistas, dirigentes políticos, integrantes de la Orden Franciscana Seglar, escritores, poetas y pintores, entre otros protagonistas de la vida sanlorencina.
Con este nuevo homenaje, la propuesta amplió su alcance hacia el ámbito educativo y destacó el papel de los distintos trabajadores que, desde las aulas y otras funciones escolares, contribuyeron al desarrollo de la comunidad.