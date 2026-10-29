Homenaje a docentes

"Huellas que habilitan": un reconocimiento a quienes dejaron su marca en las escuelas de San Lorenzo

El homenaje se realizó en el teatro Aldo Braga y reunió a familiares y representantes de la comunidad educativa. La iniciativa incluyó la reconstrucción de historias personales y la colocación prevista de placas conmemorativas en el cementerio local.