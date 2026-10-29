Con acompañamiento provincial

La Fiesta de las Colectividades reunirá a 15 comunidades en San Justo

La celebración se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 17, en el Parque Municipal René Favaloro, con entrada libre y gratuita. Participarán 15 colectividades y nueve instituciones, con propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, danzas tradicionales y un desfile de banderas.