San Justo se prepara para celebrar la 12ª edición de la Fiesta de las Colectividades, un encuentro que reúne las tradiciones y expresiones culturales de las comunidades que forman parte de la identidad local. La actividad tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a partir de las 17, en el Parque Municipal René Favaloro, ubicado en camino San Roque 1880, con acceso libre y gratuito.
La Fiesta de las Colectividades reunirá a 15 comunidades en San Justo
La celebración se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 17, en el Parque Municipal René Favaloro, con entrada libre y gratuita. Participarán 15 colectividades y nueve instituciones, con propuestas gastronómicas, espectáculos musicales, danzas tradicionales y un desfile de banderas.
Organizada por la Comisión de Colectividades Unidas de San Justo junto con instituciones y asociaciones de la ciudad, la propuesta ofrecerá un recorrido por distintas culturas a través de la gastronomía, la música y las danzas típicas.
En esta edición estarán representadas 15 colectividades y nueve instituciones, que preparan sus propuestas para compartir las costumbres, los sabores y las tradiciones de sus comunidades de origen. La programación también incluirá la participación de artistas locales y provinciales, además de un desfile de banderas.
Gastronomía y tradiciones de 15 colectividades
Uno de los principales atractivos de la fiesta será la oferta gastronómica, con platos y preparaciones vinculados con las distintas colectividades participantes. A esto se sumarán espectáculos musicales y presentaciones de danzas tradicionales, que permitirán conocer las expresiones culturales de diferentes partes del mundo.
La presidenta de la Comisión de Colectividades de San Justo, Marcela Giordanino Cienfuegos, destacó que el encuentro busca mantener vivas las costumbres transmitidas de generación en generación.
La celebración propone así un espacio para compartir las raíces culturales de las familias, reconocer el aporte de las comunidades inmigrantes y promover el intercambio entre vecinos y visitantes.
Un encuentro para disfrutar en familia
La Fiesta de las Colectividades está pensada como una actividad para todas las edades. Los asistentes podrán recorrer los puestos gastronómicos, disfrutar de los espectáculos y compartir la jornada en el predio del Parque Municipal René Favaloro.
"Es un encuentro familiar donde la gente puede llevar sus sillones y sus mates y comprar comida y bebida en el lugar", señaló Giordanino Cienfuegos al describir la propuesta.
Por su parte, el coordinador de Cultura y Deportes de la Municipalidad de San Justo, Robert Bassitta, indicó que se trabaja en el acondicionamiento del predio para facilitar el acceso y el estacionamiento durante la celebración.
La organización también prevé la participación de artistas locales y provinciales, con una programación destinada a acompañar las distintas propuestas culturales de la jornada.
Una celebración que impulsa la actividad local
Además de su dimensión cultural, la fiesta constituye una oportunidad para dinamizar la actividad comercial y gastronómica de San Justo, con la llegada de vecinos de localidades cercanas y visitantes de la región.
La participación de las colectividades y las instituciones locales requiere meses de preparación y organización, tanto para la elaboración de las propuestas gastronómicas como para las presentaciones artísticas y la difusión de sus tradiciones.
Con entrada libre y gratuita, la 12ª Fiesta de las Colectividades invita a recorrer distintas culturas en un mismo espacio y a compartir una jornada en torno a la diversidad, la identidad y las costumbres que forman parte de la historia de San Justo.
La cita será el sábado 7 de noviembre, desde las 17, en el Parque Municipal René Favaloro.