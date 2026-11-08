Horror en Santa Fe

“Váyanse esta noche o los prendemos fuego”; macabra amenaza a una familia en barrio Los Troncos

Diez hombres armados irrumpieron en una vivienda de barrio Los Troncos y lanzaron una amenaza directa contra una mujer y su grupo familiar. Los atacantes anunciaron que incendiarían la propiedad con sus ocupantes adentro si no la abandonaban. La policía investiga el episodio y procura garantizar la protección de las víctimas.