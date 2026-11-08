La pesadilla ocurrió el sábado por la noche en una vivienda de calle Larrechea al 8200, en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. Un grupo de diez individuos ingresó por la fuerza y, bajo amenazas con armas de fuego, intimó a una mujer y a su familia a abandonar el inmueble
“Váyanse esta noche o los prendemos fuego”; macabra amenaza a una familia en barrio Los Troncos
Diez hombres armados irrumpieron en una vivienda de barrio Los Troncos y lanzaron una amenaza directa contra una mujer y su grupo familiar. Los atacantes anunciaron que incendiarían la propiedad con sus ocupantes adentro si no la abandonaban. La policía investiga el episodio y procura garantizar la protección de las víctimas.
. "Esta noche abandonen la casa o la van a prender fuego con ustedes adentro", fue la advertencia. Antes de escapar, los atacantes dispararon contra el frente de la propiedad. Se investiga si el episodio está relacionado con disputas vinculadas al narcotráfico u otras bandas que operan en ese sector de la ciudad.
Una advertencia a balazos
La escena tuvo todos los ingredientes de una intimidación mafiosa. No fue un simple episodio de inseguridad ni un intento de robo convencional. Diez hombres irrumpieron en una vivienda de barrio Los Troncos y sometieron a sus ocupantes a una situación de extrema violencia.
El hecho ocurrió el sábado, en un inmueble ubicado en Larrechea 8263. Allí se encontraba la damnificada quien terminó convirtiéndose en la destinataria de una amenaza que, por su contenido y modalidad, encendió las alarmas de los investigadores.
Según el relato que la mujer brindó a la policía, los intrusos ingresaron armados y le exigieron que ella y su grupo familiar abandonaran inmediatamente la casa.
El ultimátum no dejaba demasiado margen para las interpretaciones: "Esta noche abandonen la casa o la van a prender fuego con ustedes adentro". La amenaza tenía un destinatario concreto y un plazo perentorio. No se trataba de una advertencia para algún momento indefinido. Debían marcharse esa misma noche.
Pero los desconocidos no se conformaron con dejar planteado el mensaje. Antes de retirarse, efectuaron varios disparos contra el frente de la vivienda y escaparon del lugar. La víctima manifestó haber reconocido a uno de los participantes. Por el momento, los otros nueve permanecen sin identificar.
Temor a nuevas represalias
El episodio quedó encuadrado, en principio, como abuso de arma de fuego y es investigado por personal policial, con intervención del fiscal en turno.
Aunque todavía no existe una hipótesis oficial concluyente sobre los motivos del ataque, los investigadores no descartan que la intimidación pueda estar relacionada con organizaciones dedicadas al narcotráfico o con otros grupos delictivos que mantienen presencia en el noroeste de la capital provincial.
La modalidad del hecho constituye uno de los aspectos que más preocupan: un grupo numeroso, armado, que ingresa a una propiedad, amenaza con incendiarla con sus habitantes adentro y luego dispara contra la fachada.
Por estas horas, además de avanzar en la identificación de los responsables, se procura brindar protección y contención a la mujer y a su grupo familiar, ante el temor de que las amenazas puedan concretarse o que se produzcan nuevas represalias.
La investigación fiscaldel deberá establecer quiénes estuvieron detrás de la incursión, qué buscaban conseguir y, fundamentalmente, si el ataque fue una intimidación aislada o el capítulo más reciente de una disputa criminal que tiene como escenario los barrios del noroeste santafesino.