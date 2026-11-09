Un joven que se movilizaba en una motocicleta y vestía la camiseta de la Selección Argentina fue aprehendido este domingo por la noche en inmediaciones de avenida Blas Parera y Padre Genesio, jurisdicción de la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe.
Santa Fe: detuvieron a un motochorro armado con un puñal luego de un asalto
Se trata de un joven que momentos antes había perpetrado un robo contra una mujer, a la que amenazó de muerte y agredió para sustraerle una mochila.
El procedimiento estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico, que logró recuperar objetos robados y secuestrar un arma blanca.
El operativo se originó a partir de una alerta de la Central de Emergencias 911, en la que se brindaron precisiones sobre un asalto cometido durante la tarde.
Gracias a los datos aportados, la víctima logró reconocer al presunto autor en la vía pública e informó su ubicación exacta a las fuerzas de seguridad.
Al llegar al lugar, los efectivos interceptaron al sospechoso, quien circulaba a bordo de una Honda CG Titán de 150 centímetros cúbicos.
Tras realizar la requisa correspondiente, los uniformados constataron que el individuo llevaba un arma blanca oculta entre sus prendas, por lo que procedieron de inmediato a su aprehensión y al secuestro tanto del arma como del motovehículo.
Asimismo, durante el procedimiento se incautaron varios objetos de dudosa procedencia que habrían sido sustraídos en el hecho.
Confirmación
Minutos más tarde, la víctima se hizo presente en el lugar y reconoció formalmente parte de los elementos recuperados.
Finalmente, el aprehendido fue trasladado para someterse al examen médico legal de rutina —donde se constató que no presentaba lesiones ni dolencias— y posteriormente quedó alojado en la dependencia policial para dar continuidad a las actuaciones procesales bajo la intervención del Ministerio Público de la Acusación.
A quien sí se le constataron lesiones por el incidente fue a la víctima, según dejó constancia el Área de Medicina Legal de la Unidad Regional I.