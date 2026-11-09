Un sujeto de 34 años fue aprehendido este domingo en barrio Villa Oculta, luego de una intensa persecución policial iniciada en las inmediaciones del cruce de calle Hipólito Yrigoyen y las vías del ferrocarril, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Un hombre cometió un raid delictivo e irrumpió en una casa para escapar de la policía
Ocurrió durante las últimas horas de este domingo en las calles de Villa Oculta, en la zona oeste de la capital provincial.
El hombre está acusado de cometer momentos antes múltiples delitos, que culminaron cuando ingresó por la fuerza a una propiedad privada para intentar ocultarse.
La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Regional I, quienes actuaron tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un extraño en el interior de un domicilio del sector.
De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso se había dado a la fuga momentos antes desde la zona del tendido férreo sobre avenida Yrigoyen, tras ser vinculado a varios hechos ilícitos perpetrados durante la mañana.
Al llegar al barrio, la policía entrevistó a los damnificados y coordinó un operativo de rastrillaje junto con otras unidades operativas.
Tras verificar el trayecto de huida por la zona de vías, los uniformados localizaron al prófugo dentro de una vivienda a la que había logrado entrar violentando el ingreso.
Investigación
El procedimiento concluyó con la reducción y arresto del sospechoso, quien quedó alojado en la Comisaría 2ª a disposición de la Justicia.
Se lo señala como responsable de los delitos de violación de domicilio, tentativa de robo, amenazas y resistencia a la autoridad.
No obstante, la tipificación de los hechos será analizada por la fiscalía en turno.