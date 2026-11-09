Santa Fe

Detuvieron a un joven que trató de robarle el sueldo a su abuela y amenazó a una vecina

El sospechoso tiene 27 años y terminó en una celda de la Unidad Regional I. Habría simulado tener un arma oculta en la cintura, pero policías del Comando Radioeléctrico no hallaron ningún elemento peligroso al requisarlo.