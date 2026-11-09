Un hombre de 27 años fue detenido este domingo por la mañana, luego de protagonizar momentos de extrema tensión en inmediaciones de calle Matheu al 4100, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un joven que trató de robarle el sueldo a su abuela y amenazó a una vecina
El sospechoso tiene 27 años y terminó en una celda de la Unidad Regional I. Habría simulado tener un arma oculta en la cintura, pero policías del Comando Radioeléctrico no hallaron ningún elemento peligroso al requisarlo.
El sujeto, que se encontraba en un evidente estado de ofuscación, amenazó a una vecina y trató de arrebatarle el dinero del sueldo a su propia abuela de 79 años.
El hecho se desencadenó cuando un llamado a la Central de Emergencias 911 alertó sobre un presunto desorden en la vía pública.
De inmediato, personal del Comando Radioeléctrico se constituyó en el lugar para contener la situación.
Al llegar, los uniformados constataron la agresividad del sospechoso. En medio del procedimiento, una vecina del sector se acercó a los efectivos para denunciar que momentos antes había sido amenazada por el individuo, quien simuló estar armado al tocarse la cintura de manera intimidatoria.
Nieto
El personal policial no halló ningún arma entre sus pertenencias tras la requisa.
La situación sumó gravedad cuando una mujer de 79 años —además abuela del aprehendido— se presentó ante los efectivos y relató que su nieto había intentado sustraerle el dinero correspondiente a su sueldo, en un accionar que desató el repudio de los presentes.
Pese a que el joven opuso “resistencia activa” al procedimiento policial, los agentes lograron reducirlo y concretar su aprehensión.
Finalmente, fue trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción, donde permanece alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación para el avance de las actuaciones judiciales.