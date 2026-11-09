Un hombre de 75 años falleció este lunes por la tarde tras descompensarse en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) en Córdoba, minutos después de que se abrieran las puertas para el ingreso al predio para la misa del papa León XIV.
Un hombre murió en Córdoba mientras esperaba en la vigilia de la visita papal
El hombre, de unos 75 años, fue asistido en el lugar por personal sanitario. Llevaba varias horas esperando para ingresar al predio de la Fábrica Argentina de Aviones.
Según informaron medios cordobeses, la persona recibió asistencia médica en el lugar y luego fue llevado a una ambulancia, para su traslado a un centro de salud. No obstante, pese al esfuerzo de los profesionales presentes, la persona falleció en el trayecto. trasladada en ambulancia a un centro de salud.
Hasta el momento, se informó que el hombre habría sufrido un evento cardíaco cuando se encontraba acompañado por su familia. El hecho ocurrió sobre el ingreso norte al predio.
Comenzó el ingreso de fieles
El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) comenzó a recibir a miles de fieles y peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país y naciones vecinas para participar de la vigilia por la visita del papa León XIV. Los dos accesos habilitados ya permiten el ingreso del público a las 107 hectáreas preparadas para la celebración, que tendrá lugar este martes desde las 10.
La expectativa crece entre los asistentes, que aguardan la llegada del Santo Padre y el mensaje que brindará durante la misa. Córdoba y Argentina volverán a recibir a un Papa después de casi cuatro décadas, ya que la última visita de un pontífice al país fue la de Juan Pablo II, en 1987.
Música y shows en la vigilia
La espera estará acompañada por una programación artística con figuras como Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’ Lokura y Facundo Toro. También participarán Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el grupo de baile BAfolse. Uno de los momentos destacados será la presentación de Iceberg del Sur, que interpretará el himno de la visita papal a la Argentina.
Además de los espectáculos, habrá espacios de escucha pastoral para acompañar a los peregrinos y sacerdotes, religiosas y religiosos disponibles para brindar el sacramento de la reconciliación. La propuesta busca generar un ámbito de encuentro, oración y acompañamiento durante toda la vigilia.
Para organizar la convocatoria, el predio fue distribuido en 58 cuadrantes, con el objetivo de ordenar la circulación, la permanencia y la desconcentración de los asistentes. Cada sector cuenta con pantallas LED para seguir la ceremonia y un puesto sanitario propio, como parte del operativo dispuesto para recibir a la multitud.