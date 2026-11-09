La Catedral de Córdoba Nuestra Señora de la Asunción es la iglesia matriz de la provincia y uno de los monumentos barrocos más antiguos y emblemáticos de Sudamérica, ubicada frente a la Plaza San Martín en la capital de Córdoba.
La Catedral de Córdoba, un emblema del casco histórico y uno de los destinos de León XIV
El Sumo Pontífice tendrá esta iglesia como segunda parada en la capital cordobesa. Parte de su historia y la puesta en valor.
Allí estará el papa León XIV en la tarde del martes 10 de noviembre en su rápido paso por Córdoba, en medio de su agenda que cuenta con centralidad en Buenos Aires.
En base al itinerario formal, a las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.
Desde la Arquidiócesis de Córdoba se informó que dentro de su presencia en la zona céntrica de la ciudad y antes de la llegada a la Catedral, León XIV tendrá también un encuentro más íntimo al compartir un almuerzo solo con el cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi; el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo; y los dos secretarios de este último.
La intención del Sumo Pontífice es entablar una conversación más profunda y disruptiva de la agenda de mayor exposición, la cual también cuenta con un saludo desde el balcón del Arzobispado, ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 98.
Su historia
Tras la fundación de la ciudad, el predio fue destinado a la Iglesia Mayor. La primera edificación estable comenzó a levantarse a finales del siglo XVI.
En su primer centenario, la estructura original sufrió dos colapsos graves en 1677 y 1724. Tras las fallas, se encomendó el diseño al arquitecto jesuita italiano Andrés Blanqui, artífice de su imponente fachada neoclásico-barroca, sus tres naves y la cúpula central.
En un lento proceso, la edificación de las torres campanario concluyó en 1770. En ellas destacan sus detalles ornamentales y los célebres "ángeles indígenas", esculpidos por artesanos de las misiones. Pocos años después, el 25 de mayo de 1784 fue consagrada solemnemente por el obispo Fray José Antonio de San Alberto.
Ya en 1901 se instaló la estatua de bronce del Cristo Redentor entre las torres. Entre 1904 y 1914, el renombrado pintor Emilio Caraffa dirigió la decoración artística interior con lienzos y murales italianizantes sobre las bóvedas.
La Catedral de Córdoba Nuestra Señora de la Asunción fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941 por su valor arquitectónico y cultural.
Las puestas en valor
El templo ha experimentado intervenciones de acondicionamiento y restauración en torno a hitos del papado y su agenda institucional, no solo alusivas a este último periodo en vísperas de la visita de León XIV, contando con una de las evoluciones arquitectónicas y patrimoniales más interesantes de la región.
Con motivo de la histórica visita apostólica de San Juan Pablo II el 8 de abril de 1987, el templo y el Arzobispado lindero acondicionaron sus accesos para el saludo del Pontífice a la feligresía cordobesa y se entronizó una placa conmemorativa de bronce en el nártex.
En procesos recientes de conservación del patrimonio, los históricos mausoleos del nártex, como los del Deán Funes y el General José María Paz, fueron tratados con tecnología de láser pulsado, un método que remueve la suciedad acumulada por siglos sin emplear calor ni productos químicos abrasivos.
También se aplicaron estudios de radar de penetración terrestre (GPR) para mapear las antiguas criptas y oquedades subterráneas bajo la nave principal, permitiendo nivelar los mármoles del piso sin alterar las sepulturas históricas.