Tragedia en Saujil

Catamarca: murió un nene de 7 años tras golpearse la cabeza al caer de un juego infantil

El menor fue derivado de urgencia a la capital provincial tras el accidente, pero falleció horas después a causa de un grave traumatismo craneal irreversible. La Justicia investiga si hubo fallas en el mantenimiento del paseo público.