Un nene de 7 años murió luego de sufrir un grave accidente en una plaza de la localidad de Saujil, en el departamento Pomán, provincia de Catamarca. El pequeño cayó de una estructura de juegos y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.
Catamarca: murió un nene de 7 años tras golpearse la cabeza al caer de un juego infantil
El menor fue derivado de urgencia a la capital provincial tras el accidente, pero falleció horas después a causa de un grave traumatismo craneal irreversible. La Justicia investiga si hubo fallas en el mantenimiento del paseo público.
Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón, en la capital provincial, donde permaneció internado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció durante la madrugada a raíz de las graves lesiones.
La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad y abrió una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el accidente y si la estructura de juegos presentaba algún desperfecto.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho tuvo lugar durante la tarde del día anterior, cuando Ian cayó de uno de los juegos infantiles de una plaza de Saujil. Según las primeras informaciones, el nene impactó fuertemente la cabeza contra el suelo.
Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado desde el interior provincial hasta el Hospital de Niños Eva Perón, donde quedó bajo atención médica especializada.
Pasadas las 2 de la madrugada, los profesionales confirmaron su fallecimiento.
Qué determinó la autopsia
El examen forense estableció que Ian murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave que le provocó un shock neurogénico irreversible.
Una vez finalizada la autopsia, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá dispuso la entrega del cuerpo a sus padres, quienes realizaron el velatorio durante la tarde.
Investigan el estado de los juegos
A partir de la muerte del pequeño, la investigación judicial busca reconstruir las circunstancias del accidente y establecer si existían fallas en las instalaciones de la plaza.
En ese marco, efectivos de la Comisaría de Saujil y peritos técnicos de la Policía provincial inspeccionaron el sector de juegos para verificar las condiciones de la estructura.
Los trabajos están orientados a determinar si había desperfectos mecánicos, problemas de mantenimiento o fallas en las fijaciones de los juegos infantiles.
Además, la Fiscalía comenzó a tomar declaraciones a las personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del episodio, con el objetivo de reconstruir cómo se produjo la caída.