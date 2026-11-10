#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tragedia en Saujil

Catamarca: murió un nene de 7 años tras golpearse la cabeza al caer de un juego infantil

El menor fue derivado de urgencia a la capital provincial tras el accidente, pero falleció horas después a causa de un grave traumatismo craneal irreversible. La Justicia investiga si hubo fallas en el mantenimiento del paseo público.

Investigan si una falla en los juegos de una plaza provocó la tragedia.Investigan si una falla en los juegos de una plaza provocó la tragedia.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un nene de 7 años murió luego de sufrir un grave accidente en una plaza de la localidad de Saujil, en el departamento Pomán, provincia de Catamarca. El pequeño cayó de una estructura de juegos y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Tras el episodio, fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón, en la capital provincial, donde permaneció internado. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció durante la madrugada a raíz de las graves lesiones.

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad y abrió una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el accidente y si la estructura de juegos presentaba algún desperfecto.

Mirá tambiénMurió uno de los motocilistas que habían resultado heridos en un choque en avenida Blas Parera

Cómo ocurrió el accidente

El hecho tuvo lugar durante la tarde del día anterior, cuando Ian cayó de uno de los juegos infantiles de una plaza de Saujil. Según las primeras informaciones, el nene impactó fuertemente la cabeza contra el suelo.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado desde el interior provincial hasta el Hospital de Niños Eva Perón, donde quedó bajo atención médica especializada.

Pasadas las 2 de la madrugada, los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Qué determinó la autopsia

El examen forense estableció que Ian murió como consecuencia de un traumatismo de cráneo grave que le provocó un shock neurogénico irreversible.

Un nene de 7 años murió tras caer de un juego infantil en Catamarca.Un nene de 7 años murió tras caer de un juego infantil en Catamarca.

Una vez finalizada la autopsia, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá dispuso la entrega del cuerpo a sus padres, quienes realizaron el velatorio durante la tarde.

Investigan el estado de los juegos

A partir de la muerte del pequeño, la investigación judicial busca reconstruir las circunstancias del accidente y establecer si existían fallas en las instalaciones de la plaza.

En ese marco, efectivos de la Comisaría de Saujil y peritos técnicos de la Policía provincial inspeccionaron el sector de juegos para verificar las condiciones de la estructura.

Los trabajos están orientados a determinar si había desperfectos mecánicos, problemas de mantenimiento o fallas en las fijaciones de los juegos infantiles.

Además, la Fiscalía comenzó a tomar declaraciones a las personas que se encontraban en las inmediaciones al momento del episodio, con el objetivo de reconstruir cómo se produjo la caída.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Catamarca

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro