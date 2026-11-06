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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Ciudad de Santa Fe

Murió uno de los motocilistas que habían resultado heridos en un choque en avenida Blas Parera

Se trata de un joven de 20 años que falleció como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante el siniestro.

La víctima ingresó sin signos vitales al nosocomio.La víctima ingresó sin signos vitales al nosocomio.
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Murió un joven de 20 años tras el choque entre dos motos en avenida Blas Parera, en Santa Fe

Un motociclista de 20 años falleció este viernes por la tarde como consecuencia de las heridas sufridas en un choque entre dos motos ocurrido en la intersección de avenida Blas Parera y Larrea, en la ciudad de Santa Fe.

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De acuerdo con el reporte policial de la Unidad Regional I, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Iturraspe en una ambulancia del servicio 107. Ingresó al centro de salud sin signos vitales y, pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), minutos después los médicos constataron su fallecimiento.

Diagnóstico médico de la víctima

El diagnóstico médico fue traumatismo encefalocraneal.

El siniestro se produjo pasadas las 18.30 y había motivado un importante despliegue de personal policial y sanitario. Tras conocerse la gravedad del episodio, también se registraron momentos de tensión en las inmediaciones del Hospital Iturraspe.

Investigan cómo ocurrió el hecho

Las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos motovehículos son materia de investigación.

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