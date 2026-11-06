Una de las psiquiatras que entrevistó a Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto", durante su detención aseguró que la joven no manifestó preocupación por su conducta al volante, que terminó con la vida de un motociclista. En cambio, señaló que su principal malestar estaba relacionado con compartir el lugar de detención con internas de una condición social diferente.
"La Toretto" no estaba angustiada por el choque fatal, sino por estar presa: qué reveló una psiquiatra
La profesional que la atendió durante cuatro meses declaró ante el tribunal y describió el estado emocional de la joven tras el siniestro en el que murió Walter Armand.
María Rodríguez, quien atendió a Alvite durante cuatro meses después del siniestro vial en el que murió Walter Armand, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata y describió el estado emocional de la acusada durante ese período.
La preocupación durante su detención
Según explicó la profesional, la joven atravesaba un cuadro de depresión vinculado con las condiciones de su encarcelamiento, la angustia por estar privada de su libertad y la exposición de su imagen pública.
"Estaba deprimida por la situación de malestar que le generaba estar detenida con gente de distinta condición social", sostuvo Rodríguez durante su declaración ante los jueces.
En la misma línea se pronunció Ernesto Scorians, también integrante de la Asociación Pericial de La Plata, quien participó de las exposiciones realizadas en el marco del proceso judicial.
Qué detectaron los especialistas
Durante su intervención, Rodríguez indicó que no encontró en Alvite indicios de enfermedades mentales graves ni trastornos de personalidad. También destacó la predisposición de la joven para colaborar con las entrevistas y el trabajo profesional.
Las declaraciones de los especialistas fueron seguidas por las preguntas de la defensa, encabezada por Santiago Irisarri, que cuestionó distintos aspectos de los informes presentados.
La situación judicial de La Toretto
Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual por el siniestro vial que provocó la muerte de Walter Armand. El delito contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.
Por su parte, Valentina Velázquez, amiga de la joven y quien la acompañaba cuando ambas participaban de una picada al momento del hecho, está imputada por prueba de velocidad temeraria.
El proceso judicial continúa con las instancias correspondientes para determinar las responsabilidades de las acusadas en el episodio fatal.