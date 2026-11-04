El juicio contra Felicitas Alvite, la joven de 23 años conocida como "La Toretto", sumó este martes un testimonio clave. Un ingeniero mecánico que declaró ante el tribunal aseguró que la acusada circulaba a aproximadamente 82 kilómetros por hora cuando atropelló y mató al motociclista Rubén Walter Armand.
Juicio a "La Toretto": un perito reveló a qué velocidad atropelló y mató al motociclista
El ingeniero mecánico que declaró en el debate también señaló que la acusada había atravesado seis semáforos en rojo antes del impacto, ocurrido en abril de 2024 en La Plata.
La audiencia forma parte del proceso en el que Alvite está acusada por el hecho ocurrido el 12 de abril de 2024 en la ciudad de La Plata. Durante la jornada también declararon dos policías, una médica y un integrante de la Asesoría Pericial platense.
El peritaje que la complicó
El ingeniero mecánico Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial de La Plata, expuso sobre las circunstancias del impacto y la velocidad a la que circulaba el vehículo.
De acuerdo con su declaración, Alvite conducía a unos 82 km/h cuando embistió a Armand en la intersección de las calles 15 y 132. Además, durante el recorrido habría cruzado seis semáforos en rojo.
La audiencia también contó con la participación de dos efectivos policiales y una médica, cuyos testimonios formaron parte de las pruebas presentadas durante el debate.
Qué otros testimonios se esperan
La actividad judicial de este martes estaba prevista hasta las 14, con la declaración de testigos relacionados con el acta del procedimiento en el que se secuestraron distintos dispositivos.
En tanto, para el jueves está prevista la presentación de peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que analizaron las comunicaciones digitales. Desde el entorno de la investigación destacaron la importancia de esas exposiciones para el desarrollo del proceso.
De qué está acusada "La Toretto"
Felicitas Alvite está imputada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El proceso busca determinar su responsabilidad en la muerte de Rubén Walter Armand, quien circulaba en una motocicleta cuando fue embestido por el automóvil conducido por la joven.
El pedido de perdón
Durante la primera jornada del juicio, Alvite declaró ante el tribunal, rompió en llanto y pidió disculpas a los familiares de la víctima.
"Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día", expresó.
También se refirió al apodo de "La Toretto", que adquirió notoriedad luego de la difusión de un video en TikTok en el que ella misma utilizaba ese sobrenombre.
"Se han instalado muchas cosas a partir de un video de TikTok en donde me hago llamar La Toretto, pero nada de eso es lo que soy", sostuvo. Además, explicó que recibió propuestas para participar en distintos programas, pero que decidió no hablar públicamente por respeto a la familia de Armand.
"Jamás le haría daño a alguien", concluyó la joven, cuya declaración testimonial debió ser suspendida.