Este lunes 2 de noviembre comienza el juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, acusada por la muerte del motociclista Walter Armand, ocurrida en abril de 2024 en La Plata. En el mismo proceso también será juzgada su amiga, Valentina Velázquez, quien está imputada por su presunta participación en la picada que precedió al choque fatal.
"La Toretto" podría recibir hasta 25 años de prisión: comienza el juicio por la picada mortal
El proceso judicial se desarrollará durante cinco jornadas en La Plata y contará con cerca de 100 testigos. También será juzgada una amiga de la joven, acusada de participar en la competencia de velocidad que terminó con la vida de Walter Armand.
El debate se desarrollará en el Tribunal en lo Criminal N.º 2 de La Plata, ubicado en la calle 8, entre 56 y 57. Según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, las audiencias están previstas para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre, a partir de las 9.
Durante el proceso se espera la declaración de alrededor de 100 testigos propuestos por la querella, la Fiscalía y las defensas.
Qué delitos se le imputan
Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Por su parte, Velázquez, quien habría participado de la competencia de velocidad junto a la joven al momento del siniestro, está imputada por prueba de velocidad temeraria.
La responsabilidad de ambas deberá ser analizada durante el debate oral, en el que se expondrán los elementos reunidos en la investigación y los testimonios de las distintas partes.
La acusación y las defensas
La querella que representa a la familia de Walter Armand está integrada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.
La defensa de Felicitas Alvite estará a cargo de los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. En tanto, Valentina Velázquez será representada por la defensora oficial Raquel Ponzinibio.
La acusación pública estará en manos del fiscal Martín Chiorazzi.
El reclamo de la familia
Milton Armand, hermano de la víctima, expresó la expectativa de la familia ante el inicio del proceso judicial, aunque también reconoció el dolor que implica atravesar esta instancia. “Estamos con mucha esperanza de que de una vez por todas se haga justicia, pero también con dolor por tener que atravesar este proceso”, manifestó.
Además, cuestionó las condiciones en las que Alvite llegó al juicio y expresó su preocupación por los beneficios que, según considera, recibió durante el proceso.
“Queremos creer que esta vez los jueces van a obrar bien y no con beneficios, como se los dieron hasta ahora, porque esta persona está en la casa y hasta sin tobillera electrónica”, sostuvo.
Por último, Milton volvió a reclamar una respuesta judicial para su familia y manifestó su expectativa de que los magistrados tengan en cuenta la gravedad de lo ocurrido.
Qué dijo la defensa
En la previa del juicio, la agencia Noticias Argentinas también dialogó con Flavio Gliemmo, uno de los abogados defensores de Felicitas Alvite.
El letrado señaló que la joven se encuentra “ansiosa” mientras espera el comienzo de las audiencias y la decisión que finalmente adopte el tribunal.
Con la declaración de cerca de 100 testigos prevista para las cinco jornadas, el debate buscará esclarecer las responsabilidades penales por el choque que terminó con la vida de Walter Armand en abril de 2024.