Homicidio simple

"La Toretto" podría recibir hasta 25 años de prisión: comienza el juicio por la picada mortal

El proceso judicial se desarrollará durante cinco jornadas en La Plata y contará con cerca de 100 testigos. También será juzgada una amiga de la joven, acusada de participar en la competencia de velocidad que terminó con la vida de Walter Armand.