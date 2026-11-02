La Plata

Juicio por homicidio: “La Toretto” se quebró y pidió perdón

Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto, solicitó declarar en la primera audiencia del juicio, en la que se quebró y le pidió perdón a la familia de Walter Armand, el motociclista al que la joven atropelló y mató en abril de 2024.