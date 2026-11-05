El juicio contra Felicitas “La Toretto” Alvite por la muerte de Walter Armand continuó este miércoles en La Plata con las declaraciones de un policía, dos testigos y los hermanos de la víctima.
“Mi madre ve el video todos los días”: el desgarrador relato familiar en el caso de “La Toretto”
Los hermanos de Walter Armand declararon ante el tribunal y describieron cómo cambió la vida de su familia desde el siniestro ocurrido en abril de 2024. También cuestionaron que se lo considere un accidente y reclamaron justicia.
Durante sus testimonios ante el Tribunal Oral en lo Criminal II, los familiares reconstruyeron cómo recibieron la noticia del hecho ocurrido el 12 de abril de 2024 y describieron el sufrimiento que atraviesan desde entonces.
Antes de que declararan Milton y Laura Armand, un efectivo policial y dos testigos aportaron detalles sobre los procedimientos vinculados con el secuestro del automóvil y el teléfono celular. Sus exposiciones brindaron información sobre las actuaciones realizadas durante la investigación.
El dolor de la familia
Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia llegó con el testimonio de Milton, quien relató cómo vive su madre desde la muerte de Walter. En ese contexto, contó que ella reproduce diariamente el video del siniestro porque, según explicó, es la última imagen en la que puede ver a su hijo con vida.
Desde el comienzo de su declaración, el joven cuestionó que el hecho sea considerado un accidente y reclamó una condena: “Walter no va a volver, queremos justicia”, expresó.
Luego declaró Laura, quien recordó que se encontraba trabajando cuando recibió el llamado que le informó que su hermano había sufrido un accidente. Después de enterarse, se comunicó con los demás integrantes de la familia.
La mujer también describió el impacto que la tragedia tuvo sobre su madre y pidió que el tribunal contemple la gravedad de lo ocurrido.
“Está destrozada, ya no es la misma. Esperamos justicia, es una simple palabra. Espero justicia que aclare, esto no fue un accidente, se llama dolo eventual”, manifestó. También expresó el dolor que atraviesa su familia: “Mi madre no debería estar acá, no es natural que una madre despida a un hijo. Tiene que haber justicia”.
Cómo continúa el juicio
La próxima audiencia está prevista para este jueves 5 de noviembre, cuando deberán declarar los testigos propuestos por la defensa. Las testimoniales se realizarán ante los jueces Silvia Hoerr, Analía Carrillo y Claudio Bernard.
Las declaraciones forman parte de una instancia clave del proceso, en el que se busca esclarecer las circunstancias del siniestro vial que terminó con la vida de Walter Armand.
Los delitos que se le imputan
Felicitas Alvite está acusada de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años de prisión.
Por su parte, Valentina Velázquez, la amiga que conducía otro vehículo y participaba de la picada al momento del hecho, está imputada por prueba de velocidad temeraria.
El proceso busca determinar las responsabilidades penales de ambas en el episodio ocurrido en abril de 2024, en el que murió Walter Armand.