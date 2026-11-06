En intersección con Larrea

Un violento choque de motos en Blas Parera dejó heridos graves y desató el desorden en el Hospital Iturraspe

Una trágica colisión registrada durante la tarde del viernes en la ciudad de Santa Fe desató momentos de extrema tensión en las inmediaciones del nosocomio, donde familiares protagonizaron disturbios al conocer la noticia.