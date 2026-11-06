Una colisión entre dos motocicletas ocurrida este viernes por la tarde sobre la avenida Blas Parera, en el norte de la ciudad de Santa Fe, movilizó a un importante despliegue policial y de ambulancias. El hecho derivó momentos después en incidentes en las inmediaciones del Hospital Dr. José María Iturraspe, donde familiares del accidentado se concentraron tras trascender la posibilidad de un desenlace fatal.
Un violento choque de motos en Blas Parera dejó heridos graves y desató el desorden en el Hospital Iturraspe
Una trágica colisión registrada durante la tarde del viernes en la ciudad de Santa Fe desató momentos de extrema tensión en las inmediaciones del nosocomio, donde familiares protagonizaron disturbios al conocer la noticia.
La alerta de emergencia y el operativo sanitario
El episodio se registró pasadas las 18:30 sobre la avenida Blas Parera, a la altura del tramo comprendido entre la calle Larrea y zonas aledañas (sin altura catastral especificada). La primera alerta ingresó a la central de emergencias tras el llamado telefónico de una mujer que dio cuenta de una fuerte colisión entre dos motos.
De acuerdo con los datos preliminares emitidos por los operadores policiales y de salud, en el lugar del impacto se presumía que una persona podría encontrarse sin signos vitales. Ante la gravedad de la llamada inicial, se coordinó la llegada inmediata de patrulleros de la Unidad Regional I y de ambulancias del Cobem/107.
Minutos más tarde, la unidad policial comisionada al lugar del siniestro requirió vía radial la presencia urgente de una ambulancia en código rojo para asistir a los involucrados. En respuesta a la emergencia, desde la central del 107 se informó el despacho simultáneo de tres unidades sanitarias hacia la zona del accidente.
Momentos de tensión en las inmediaciones del Hospital Iturraspe
Ante la magnitud del choque, efectivos del Equipo de Saturación se desplazaron para colaborar en la zona y, posteriormente, concurrieron al Hospital Dr. José María Iturraspe con el objetivo de recabar precisiones sobre el estado de salud de los accidentados.
Al arribar al nosocomio público, el personal policial constató un desorden y alteración del orden público en las inmediaciones del edificio. Según la información recabada en el lugar por las fuerzas de apoyo, los disturbios habrían sido protagonizados por allegados y familiares del conductor accidentado, en el marco del trascendido sobre su posible fallecimiento.
A la espera de peritajes y confirmación oficial
Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales no han emitido un parte confirmatorio sobre las identidades de las personas involucradas ni sobre el estado de salud definitivo del motociclista asistido. Los peritos de la Unidad Regional I continúan trabajando en el lugar de la colisión sobre la avenida Blas Parera para determinar las causas que originaron el impacto entre ambos rodados.
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