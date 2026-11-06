Dos personas resultaron heridas este jueves 5 de noviembre tras el accidente de una avioneta privada en la comunidad Lo De Zet, ubicada en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.
Cayó una avioneta en una zona agrícola de Guatemala: hay dos personas heridas
La aeronave, una Cessna 182 que regresaba de Huehuetenango a la capital, se precipitó en una zona de cultivos de San Juan Sacatepéquez. El piloto y su acompañante recibieron asistencia de los cuerpos de socorro.
La aeronave, una Cessna 182 con matrícula TG-RAU, se precipitó aproximadamente a las 16.17 horas en un terreno de cultivos. Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el aparato realizaba un vuelo de retorno desde Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala cuando ocurrió el percance.
Bomberos Voluntarios localizaron la avioneta en el sector 5 de la comunidad. Con la colaboración de vecinos, los dos ocupantes fueron evacuados con vida del lugar del impacto.Asimismo, los identificaron como el piloto, Ángel Moisés Chuta, de aproximadamente 28 años, y su acompañante, Celinda Pamela Recinos, de 30.
Estado de salud de los ocupantes
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por los socorristas, Recinos sufrió un fuerte golpe en la frente y presentó lesiones de mayor consideración, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. Chuta, por su parte, sufrió heridas leves y permaneció en el lugar del accidente.
La emergencia movilizó a distintas compañías de Bomberos Voluntarios, así como a efectivos del Ejército, agentes de la Policía Nacional Civil y personal de instituciones de prevención y respuesta.
El oficial Mardoqueo Bosch, de la 115.ª Compañía de Bomberos Voluntarios de San Raymundo, explicó que también se desplazó una unidad contra incendios como medida preventiva ante el riesgo de que se produjera un fuego después del impacto.
Vecinos de la comunidad grabaron el momento en que la avioneta perdió altura antes de precipitarse sobre los campos de cultivo. Las autoridades no reportaron personas afectadas en tierra.
Investigarán las causas del accidente
La Dirección General de Aeronáutica Civil confirmó que la aeronave accidentada era una Cessna 182, matrícula TG-RAU, y reiteró que cubría la ruta entre Huehuetenango y la capital guatemalteca.
La institución señaló que coordina con las autoridades correspondientes la atención de la emergencia y el desarrollo de las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
Este siniestro se suma a otros incidentes aéreos registrados recientemente en Guatemala. En ese sentido, las autoridades mantienen las investigaciones técnicas para esclarecer las circunstancias de los distintos accidentes aéreos registrados en el país.