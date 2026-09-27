Una avioneta Piper Comanche 250 cayó este domingo pasado el mediodía en un monte en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Cinco de sus ocupantes —tres mayores y dos menores— resultaron heridos y fueron evacuados a distintos centros de salud.
Cayó una avioneta en la zona sur de Córdoba: hay cinco heridos, entre ellos dos menores
El siniestro aéreo movilizó a bomberos y servicios médicos en la capital provincial. Tres adultos y dos menores debieron ser derivados a distintos nosocomios.
Vecinos alertaron a la policía y se montó un operativo con bomberos, equipos de rescate y ambulancias para asistir a los ocupantes. Los dos menores fueron llevados en ambulancia al Hospital de Niños, mientras que los tres adultos, entre ellos el piloto, fueron trasladados a los hospitales de Urgencias y San Roque y quedaron internados.
Relatos de testigos y estado de los ocupantes
La aeronave, con matrícula LV‑GSG y que partió desde el aeródromo del barrio Coronel Olmedo, quedó en una zona de difícil acceso, junto a una fábrica de bloques para construcción; el área fue acordonada y custodiada por la Policía de la Provincia.
Ezequiel Asoli, uno de los jóvenes que colaboró en el rescate, contó, “a un nene arriba de un ala, con un corte en la cabeza” y describió que encontraron “a un nene arriba de un ala, con un corte en la cabeza”, además de otros ocupantes con golpes y fracturas.
Lucas Asoli, también presente en las tareas, dijo que tuvieron que retirar partes de la estructura para sacar al piloto y que la avioneta se arrastró varios metros en el monte hasta chocar con un árbol.
Investigación y pericias por delante
Testigos señalaron que la aeronave podría haber sufrido una falla mecánica, aunque la causa deberá confirmarla investigación de peritos y de la Justicia. La fiscalía provincial de turno tomó las primeras actuaciones, que por tratarse de un accidente aéreo deberán girarse a la fiscalía federal de turno.
La investigación técnica estará a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y se aguarda el trabajo de los peritos en el lugar; mientras tanto, la zona permanece custodiada a la espera de los expertos.
El operativo contó con la colaboración de vecinos y el rescate fue coordinado por la Policía y bomberos, que lograron extraer a los ocupantes y estabilizarlos antes de los traslados.