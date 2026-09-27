El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias y tormentas que involucra a buena parte del territorio santafesino durante lo que resta jornada de este domingo 27 de septiembre.
Alerta por tormentas para el centro y sur de Santa Fe: los departamentos afectados
El organismo meteorológico nacional emitió un aviso por tormentas intensas y ráfagas para el sur provincial, mientras que en el centro santafesinop se prevén lluvias aisladas.
El aviso meteorológico rige desde el mediodía hasta la noche. Es de nivel naranja para los departamentos del sur provincial y amarilla para los del centro santafesino.
El pronóstico comprende precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, junto con ráfagas intensas de viento, fuerte actividad eléctrica y la posibilidad de caída de granizo en sectores puntuales.
Los departamentos alcanzados y el cronograma del mal tiempo
Según la cartografía oficial difundida por el organismo nacional, las zonas más comprometidas de la provincia comprenden a los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo e Iriondo, extendiéndose también sobre Caseros y General López.
En la región del centro santafesino, la advertencia de intensidad amarilla, que se extiende hasta mañana por la mañana, abarca a San Jerónimo, San Martín, Belgrano, La Capital, Las Colonias y Castellanos.
La ventana temporal de mayor inestabilidad se concentrará en la franja de la tarde a las últimas horas del domingo y mantendrá en parte su vigencia hasta las primeras horas del lunes, momento en que los fenómenos comenzarán a desplazarse hacia el norte.
El fenómeno meteorológico no es exclusivo de la provincia: el frente de tormentas abarca también al norte bonaerense, el sur de Córdoba, y la totalidad de la provincia de Entre Ríos.
Qué implica la alerta amarilla y qué precauciones tomar
El nivel de alerta amarilla determinado por el SMN advierte sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Frente a este escenario, las autoridades de Protección Civil difundieron las recomendaciones de rigor para evitar inconvenientes en la vía pública:
- No sacar la basura y mantener limpios desagües, canaletas y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
- Retirar o asegurar objetos en balcones y terrazas que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
- Evitar la circulación innecesaria al aire libre y no buscar refugio cerca de árboles, postes o cables de electricidad.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales de los municipios y el Servicio Meteorológico Nacional.
Cómo seguirá el tiempo este domingo y el lunes en la capital provincial
Para la ciudad de Santa Fe y la zona central, si bien la alerta amarilla tiene su epicentro en el sur del mapa provincial, la inestabilidad se sentirá de lleno desde la madrugada del domingo.
El pronóstico oficial detalla la siguiente evolución:
- Domingo 27 de septiembre: arrancará la madrugada con tormentas. El momento de mayor intensidad se registrará durante la mañana, con probabilidad de tormentas fuertes (entre un 40% y un 70%) y ráfagas del sector este que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h. Hacia la tarde las tormentas irán perdiendo fuerza y se esperan tormentas aisladas hacia la noche, con marcas térmicas entre los 16 °C de mínima y los 26 °C de máxima.
- Lunes 28 de septiembre: el inicio de la semana mantendrá las condiciones de inestabilidad. Durante la madrugada y la mañana continuará la presencia de tormentas, mientras que hacia la tarde y la noche las precipitaciones comenzarán a ceder bajo la forma de tormentas aisladas, con vientos moderados provenientes del sudeste (entre 13 y 22 km/h). La mínima se ubicará en los 16 °C y la máxima alcanzará los 22 °C.