Un accidente de tránsito se registró este jueves 5 de noviembre, alrededor de las 18.25, en la intersección de las calles Pavón y Echuagüe, en la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del impacto, un automóvil terminó volcado sobre la calzada y su conductor debió ser trasladado al hospital José María Cullen.
Santa Fe: un auto volcó tras chocar contra otro vehículo estacionado
Un accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de Pavón y Echuagüe. El conductor del Volkswagen Suran fue trasladado al hospital José María Cullen. Bomberos trabajaron para retirar el vehículo y liberar la circulación.
De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Bomberos de la Zona Centro Norte, el siniestro involucró a dos vehículos: un Volkswagen Suran gris y un Honda gris plateado que se encontraba estacionado sobre la calle Pavón.
Por motivos que se intentan establecer, el Volkswagen Suran terminó sobre la cinta asfáltica, en posición invertida y con su frente orientado hacia el sur. Cuando llegó la dotación de Bomberos, no había ninguna persona en el interior del rodado.
El conductor fue trasladado al hospital Cullen
El conductor del Volkswagen fue asistido y trasladado por una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), en el móvil N.º 2, hacia el hospital José María Cullen.
En tanto, el segundo vehículo involucrado, un Honda de color gris plateado, pertenecía a una mujer y se encontraba estacionado sobre el sector sur de calle Pavón, con su frente orientado hacia el oeste.
El trabajo de Bomberos tras el accidente
Una vez finalizadas las pericias correspondientes, realizadas por el personal policial y efectivos de la Comisaría 8.ª, los bomberos colaboraron con las tareas para retirar el automóvil volcado.
Para ello, utilizaron tacos y cuñas de madera con el objetivo de estabilizar el vehículo y reincorporarlo sobre sus cuatro ruedas. Además, desconectaron preventivamente el acumulador de voltaje y retiraron el rodado de la calzada para liberar la circulación vehicular.
En el operativo intervinieron efectivos policiales de la zona y del Comando Radioeléctrico. La dotación de Bomberos regresó al cuartel a las 19.50, una vez concluidas las tareas.