Zona norte

Santa Fe: un auto volcó tras chocar contra otro vehículo estacionado

Un accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de Pavón y Echuagüe. El conductor del Volkswagen Suran fue trasladado al hospital José María Cullen. Bomberos trabajaron para retirar el vehículo y liberar la circulación.