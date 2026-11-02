Una ambulancia del servicio de emergencias 107 y una motocicleta protagonizaron este lunes un violento choque en la intersección de las calles 1° de Mayo y Matheu. Como saldo de la colisión, el conductor del rodado de menor porte resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud a bordo de un patrullero policial para recibir atención médica inmediata.
Choque violento entre una ambulancia y una moto en barrio Transporte
El conductor del rodado menor sufrió lesiones graves y debió ser llevado en un patrullero a un centro de salud tras el violento impacto ocurrido en la zona.
Colisión y operativo de seguridad en la zona
El violento impacto entre ambos rodados generó una rápida movilización de los servicios de emergencias y de las fuerzas de seguridad locales. Tras el aviso al 911, personal policial acordonó de forma preventiva las inmediaciones de las calles 1° de Mayo y Matheu para resguardar la escena del siniestro vial.
El despliegue operativo tuvo como objetivo principal preservar las pruebas necesarias mientras se aguardaba la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y personal técnico, encargados de realizar las pericias y tareas de rigor que permitan determinar la mecánica exacta del impacto.
Asistencia y traslado del herido
A raíz de la magnitud del impacto, el motociclista —quien circulaba a bordo del vehículo de menor porte— sufrió lesiones de gravedad. Ante la urgencia por salvaguardar su vida y estabilizar sus traumatismos, se coordinó un traslado rápido al centro de salud de la zona a bordo de un móvil policial (patrullero), priorizando la rapidez de la asistencia médica ante la complejidad del cuadro de salud presentado tras el choque.
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