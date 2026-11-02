Se repiten las caídas del tren de carga dentro de la ciudad de Santa Fe. También se replican los problemas urbanos, tanto de infraestructura como de tránsito para la capital provincial y sus vecinos.
Consecuencias del tren descarrilado: dos barrios tuvieron problemas con el agua potable
La formación caída en la zona de Cochabamba y Pje. Irala rompió un caño de Assa y generó inconvenientes en el servicio. La empresa reparó los daños el sábado.
La semana pasada, concretamente el 29 de octubre, la formación de Belgrano Cargas terminó tumbada a la altura de Pasaje Irala y la intersección con calle Cochabamba. Como informó El Litoral, esa mañana hubo severos inconvenientes en el tráfico con la Avenida López y Planes cortada. También estuvieron cortadas arterias cercanas como Saavedra y Francia.
48 horas después se supo que Aguas Santafesinas SA debió realizar trabajos en la zona porque la caída del tren también produjo una rotura en una cañería primaria que abastece de agua potable a los barrios Barranquitas y Villa del Parque.
Arreglos
El 31 de octubre, la empresa informó que “hasta las 15:00 aproximadamente, se encuentra suspendido el suministro de agua potable en los barrios Barranquitas y Villa del Parque”.
En ese sentido, El Litoral consultó a Assa quienes gentilmente explicaron que “el sábado a la siesta ya habían finalizado los trabajos y la recuperación del servicio fue paulatina porque se trató de una cañería primaria de gran diámetro”.
Otras roturas
A principios de octubre, este medio daba cuenta de una serie de incidentes con la formación ferroviaria a la altura de calle Vélez Sarsfield, en la zona de barrio Villa Setúbal.
Además del ya habitual descarrilamiento, el tren de cargas protagonizó un siniestro vial con un auto. “Salvó su vida de milagro”, fue una de las expresiones usadas en la crónica que describió el hecho.
Como se dijo, las reiteradas caídas del tren en ese sector de la capital santafesina provocaron la rotura del paseo peatonal construido al lado de la ciclovía. Es un camino pensado para unir de Este a Oeste (y viceversa) el corredor verde abandonado que conecta barrio Escalante con la Plaza Chaplín y finaliza en el Prado Español.
Vecinos de la zona que a diario utilizan este espacio hicieron saber a este medio de las grietas en ese paseo. Al recorrer el lugar el reportero gráfico de El Litoral comprobó estos daños que ponen en alerta a los habituales visitantes.
También apuntaron que parte de las defensas para peatones ubicadas en los pasos a nivel quedaron afectadas. Ese armazón tubular ubicado en los márgenes de la calle para generar un cruce seguro, fue golpeado en los recientes episodios y lo retiraron.