Mientras se espera la finalización del plan Circunvalar Santa Fe, obra que correrá la traza del ferrocarril de carga a las afueras del entorno urbano de la capital provincial, en la ciudad se mantienen vigentes 37 cruces de vías con calles, algunos más transitados que otros por ser avenidas.
Ningún cruce de vía en la ciudad de Santa Fe tiene barrera operativa
De Oeste a Este y de sur a norte, el tren de carga atraviesa la capital provincial con mínimas medidas de seguridad. En 2020 se colocaron 14 barreras automáticas y poco tiempo después dejaron de funcionar.
La particularidad, que no es nueva, es la falta de barreras en la totalidad del recorrido del FF.CC. Son unos 12 kilómetros, que las formaciones del Belgrano Cargas atraviesan la urbe santafesina. Ingresa por el oeste, continúa por el centro geográfico y prosigue hacia el norte (y viceversa).
Así las cosas, las medidas de seguridad están encabezadas por banderilleros y operarios del tren que acompañan la formación en otro vehículo (generalmente camionetas), y dan aviso a automovilistas y transeúntes.
Uno por uno
Desmenuzando el mapa de Santa Fe, se pueden encontrar los 37 puntos antes mencionados. La mayoría de los cuales conviven con viviendas y barrios populosos, mientras otros cruzan arterias de alto tránsito. A saber;
Sector oeste: los cruces con calles Moreno, Juan de Garay, Lisandro de la Torre, Mendoza, 1era Junta, Tucumán, Naciones Unidas, Av. Perón, López y Planes, San Lorenzo, Saavedra.
Sector centro: los cruces con Francia, 4 de Enero, Facundo Zuviría, San Jerónimo, San Martín, Aristóbulo, Pedro Vittori, Juan del Campillo, Iturraspe, Las Heras, Alvear, Gral. Paz, Mitre, Güemes, Calcena, Salvador del Carril, Lavaisse.
Sector norte: los cruces con Cassanello, Hernandarias, Galicia, Pje. Koch, Risso, Javier de la Rosa, Larrea, French, Callejón Funes.
No es nuevo
En 2011, El Litoral puso el foco sobre la poca seguridad en los cruces. “Ninguno cuenta con el tradicional sistema de barreras. Para advertir la circulación del tren, banderilleros del Belgrano Cargas se valen de linternas, silbatos y banderas. Pero esto se realiza sólo en los pasos a nivel más importantes, como los de las avenidas”, indica una nota publicada en diciembre de ese año.
En la continuidad del artículo, se dio la versión de un ex inspector de vías: “Todos los pasos a nivel que hay en la ciudad necesitan una barrera y guarda como mínimo. Pero no se respeta el reglamento y, a veces, ni siquiera hay cruces de San Andrés. El transeúnte está desprotegido”. Esa denuncia, 15 años después sigue en pié.
Un plan que funcionó poco tiempo
Más cerca en el tiempo, en 2020 el gobierno nacional colocó 14 barreras automáticas en la capital santafesina. En aquel momento, Trenes Argentinos Cargas (dependiente del por entonces ministerio de Transporte) eligió los puntos más sensibles en el trazado.
Se colocaron dispositivos de “última generación” en French, 25 de Mayo, San Martín, San Jerónimo, Facundo Zuviría, 4 de Enero, Francia, López y Planes, Saavedra, Av. Perón, Javier de la Rosa, Pasaje Koch y Avenida Galicia.
El plan estaba enmarcado dentro del proyecto Circunvalar Santa Fe pero lejos estuvo de sostenerse en el tiempo. Problemas de funcionamiento, vandalismo y falta de inversión en mantenimiento dieron por tierra el soporte de las barreras.
El Litoral contó que incluso antes de comenzar a funcionar, una barrera provocó un siniestro vial. Fue el 21 de julio del 2020 cuando un motociclista que viajaba por avenida López y Planes se le bajó la barrera ferroviaria.
“Tras impactar contra la barrera que se bajó de forma imprevista y sin que pase ningún tren, el motociclista sufrió un golpe en su pecho, cayó, derrapó y sufrió algunas lesiones presuntamente menores. “En ese momento sólo tenía algunos raspones y golpes, pero ahora me duele todo el cuerpo, sobre todo el hombro, el codo y la pierna”, le dijo a El Litoral.
Dos años más tarde, este medio informaba que de los 14 dispositivos instalados, apenas quedaban en funcionamiento tres. En la oportunidad se entrevistó a personal operativo de la empresa quienes expusieron el problema del vandalismo.
"Intuimos que rompían los contadores de ejes para robar cables, al cortarlo se daban cuenta de que no había cobre, por ende se daba de baja la barrera", le dijeron a El Litoral.
Las barreras poseían cuatro contadores de ejes por cada paso a nivel, que enviaban la información a un dispositivo denominado "abrigo", una especie de casilla con el sistema electrónico que transfiere los datos a los demás paso a nivel. Estos espacios, según expresaron los trabajadores del Belgrano Cargas, también fueron vandalizados.
Con el correr de los años se fueron retirando los dispositivos que ya no funcionaban o lo hacían con fallas.
Larga espera
Como se dijo, la finalización del Circunvalar Santa Fe terminaría con los inconvenientes urbanos que a diario ocasiona el tren de cargas. Por ejemplo, y tal como contó El Litoral, entre fines de 2025 y principios de 2026 se sucedieron una serie de descarrilamientos que pusieron en agenda el tema. Como si fuese poco, un siniestro vial también tuvo lugar en medio de esa seguidilla
Como parte del plan de obras, se contempla la construcción y renovación de 60,5 kilómetros de vías del Belgrano Cargas; lo que permitirá que los trenes rodeen la ciudad en lugar de atravesarla. El plan incluye un nuevo puente ferroviario sobre el Río Salado.
Además, se optimizará drásticamente la logística ferroviaria al reducir los tiempos de viaje de 10 a solo 2 horas hacia los puertos de Timbúes. Al triplicar la velocidad actual, superando los 60 kilómetros por hora, el sistema podrá aumentar las frecuencias diarias. Esta eficiencia operativa representa un ahorro del 80% en tiempo, potenciando la capacidad de transporte total.
En el inicio de la gestión de Javier Milei se frenaron todas las obras del Estado Nacional en las provincias. Una de ellas fue el circunvalar. Desde entonces, el gobierno de Santa Fe lleva adelante acciones y propuestas para encontrar una solución al tema.
Según reportes, el estado de avance de la obra antes de paralizarse había superado el 50%.
A mediados de junio, se conoció que la administración provincial presentó formalmente ante la Secretaría de Transporte de la Nación una serie de propuestas técnico-estratégicas vinculadas al proceso de privatización, concesión y apertura operativa del sistema ferroviario nacional de cargas.
Mientras tanto, el tren de cargas continúa siendo un actor dentro del ecosistema del tránsito capitalino, a la espera de ser "corrido" hacia las afueras.