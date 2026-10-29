Nuevamente

Descarriló y volcó un tren de cargas en Santa Fe: cuatro calles permanecen cortadas

El incidente ocurrió en pasaje Irala, entre López y Planes y avenida Presidente Perón. Varios vagones quedaron volcados y parte de la carga se derramó junto a las vías. Los cortes afectan a Francia, Saavedra, San Lorenzo y López y Planes.