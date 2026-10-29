Una formación del tren Belgrano Cargas descarriló y volcó varios vagones durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Fe. El episodio se produjo en pasaje Irala al 3800, en barrio Barranquitas, entre avenida Presidente Perón y López y Planes, y provocó importantes complicaciones en el tránsito.
Descarriló y volcó un tren de cargas en Santa Fe: cuatro calles permanecen cortadas
El incidente ocurrió en pasaje Irala, entre López y Planes y avenida Presidente Perón. Varios vagones quedaron volcados y parte de la carga se derramó junto a las vías. Los cortes afectan a Francia, Saavedra, San Lorenzo y López y Planes.
Al menos cuatro vagones quedaron volcados junto a las vías. Uno de ellos cayó hacia el lado sur e impactó contra un árbol, que terminó partido por el golpe. La caída también afectó parte del tendido eléctrico y dejó cables colgando en el sector.
Como consecuencia del incidente, permanecen cortadas las calles Francia, Saavedra, San Lorenzo y López y Planes. Las interrupciones afectan los cruces ferroviarios y complican la circulación en uno de los sectores utilizados para los desplazamientos entre el norte y el centro de la ciudad.
Dónde ocurrió el descarrilamiento y qué calles están cortadas
El episodio se registró en pasaje Irala al 3800, en inmediaciones de avenida Presidente Perón y López y Planes. Las imágenes muestran varios vagones fuera de los rieles, algunos volcados sobre el terreno, además de cereal derramado junto a la formación.
Dos de los vagones quedaron sobre el lateral sur y otro hacia el norte. Uno de los vehículos volcados golpeó un árbol y lo derribó, con consecuencias sobre la infraestructura eléctrica cercana.
Los cortes de tránsito comprenden Francia, Saavedra, San Lorenzo y avenida López y Planes. Avenida Presidente Perón se encontraba habilitada durante la mañana, aunque se recomienda prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Trabajan para retirar los vagones y despejar las vías
Tras el descarrilamiento, cuadrillas comenzaron a trabajar en el lugar con camiones y vigas de madera para avanzar con las tareas de remoción de los restos y de los vagones volcados. La magnitud del incidente obliga a realizar maniobras para despejar la traza ferroviaria y evaluar los daños ocasionados.
Además del material rodante fuera de las vías, el impacto contra el árbol y la afectación del tendido eléctrico agregan dificultades a las tareas en el sector. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará el operativo ni cuándo podrán habilitarse nuevamente todos los cruces.