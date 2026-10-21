Grupo México Transportes (GMXT), el mayor operador ferroviario privado de México, decidió retirarse de la licitación para la privatización del Belgrano Cargas, a tres semanas de la apertura de las ofertas técnicas. La empresa era el único competidor extranjero que había manifestado interés en quedarse con la operación de las tres principales líneas ferroviarias de cargas de la Argentina.
Privatización del Belgrano Cargas: se retiró Grupo México a tres semanas de la apertura de sobres
La compañía mexicana, que había anticipado inversiones por US$ 3.000 millones, desistió de competir por la concesión ferroviaria. La apertura de ofertas está prevista para el 11 de noviembre.
La decisión fue confirmada por fuentes cercanas a la compañía, según publicó Infobae, aunque no se precisaron los motivos de la salida. Entre los factores mencionados aparecen las condiciones establecidas en los pliegos, que no se ajustarían plenamente a las expectativas del grupo mexicano.
El retiro modifica el escenario de un proceso que contempla concesiones por 50 años para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La fecha prevista para la presentación y apertura de las ofertas es el 11 de noviembre, de acuerdo con el cronograma oficial.
La inversión prevista
Grupo México había manifestado su interés en el proyecto desde noviembre de 2025 y sostenido contactos con funcionarios nacionales y potenciales clientes. Su propuesta contemplaba inversiones por US$ 3.000 millones durante cinco años para modernizar la infraestructura y mejorar la capacidad operativa del sistema ferroviario.
La compañía también había establecido una alianza estratégica con Wabtec, una firma estadounidense especializada en tecnología ferroviaria, con el objetivo de incorporar equipamiento y estándares de eficiencia a los servicios de carga.
Además, el proyecto contaba con el respaldo potencial de organismos financieros de Estados Unidos, entre ellos la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo (DFC) y el Export-Import Bank (Eximbank), que evaluaban alternativas de financiamiento para la participación de la empresa y la adquisición de material rodante.
El plan de GMXT apuntaba a operar de manera integral las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Sin embargo, el corredor Belgrano tenía una importancia particular por su conexión entre el noroeste argentino y los puertos del Gran Rosario, una vía estratégica para el traslado de la producción agropecuaria y el desarrollo de proyectos mineros.
La compañía pretendía ampliar el transporte ferroviario más allá de los granos e incorporar mayores volúmenes de minerales, hidrocarburos, productos químicos e industriales.
Qué empresas siguen en carrera
Con la salida del grupo mexicano, uno de los principales actores que podría participar del proceso es un consorcio integrado por Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
Hasta el momento, el retiro de GMXT no implica una adjudicación anticipada: la definición dependerá de las ofertas que se presenten y de la evaluación correspondiente. La composición definitiva de los participantes se conocerá a medida que avance el procedimiento.
El esquema impulsado por el Gobierno nacional prevé concesiones bajo un régimen de acceso abierto y obras obligatorias por unos US$ 800 millones para las tres líneas. De ese total, alrededor de US$ 500 millones podrían financiarse mediante un fideicomiso alimentado con los recursos provenientes de la venta del material rodante estatal. Los US$ 300 millones restantes quedarían a cargo de los concesionarios.
La licitación forma parte del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, iniciado por el Gobierno nacional con el objetivo de transferir al sector privado la gestión y las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura ferroviaria.
La salida del único interesado extranjero representa un cambio relevante en la competencia por una red clave para el transporte de mercancías y la conexión de las economías regionales con los principales puertos exportadores del país.