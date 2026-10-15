La escena tuvo todos los ingredientes de una tragedia que, por muy poco, no llegó a concretarse. Una mujer advirtió que una formación ferroviaria se aproximaba cuando su Toyota Etios había quedado detenido sobre las vías. En una reacción desesperada, se quitó el cinturón de seguridad y saltó del vehículo. Instantes después, el tren embistió el automóvil y lo arrastró varios metros.
Se bajó de un auto y salvó su vida segundos antes de ser embestida por un tren
Una mujer protagonizó una dramática secuencia en el paso a nivel de Salvador del Carril, cerca de Vélez Sarsfield. Al advertir que la formación ferroviaria se acercaba mientras su Toyota Etios permanecía detenido sobre las vías, se quitó el cinturón y saltó del vehículo. El tren lo embistió y lo arrastró varios metros, aunque no hubo personas heridas.
El episodio ocurrió el miércoles en el paso a nivel de calle Salvador del Carril, en inmediaciones de Vélez Sarsfield, en la ciudad de Santa Fe. Pese a la violencia de la colisión y a los importantes daños que sufrió el coche, no se registraron personas heridas.
La conductora logró ponerse a salvo antes del impacto y permaneció en el lugar mientras intervenían efectivos policiales y personal ferroviario. El vehículo, en cambio, quedó convertido en testimonio material de la violencia del choque.
Una indicación que no logró interpretar
Al reconstruir los momentos previos al accidente, la automovilista contó que intentaba cruzar las vías cuando advirtió la presencia de un banderillero que procuraba detener la marcha del Toyota Etios.
Según su relato, no llegó a interpretar con claridad la señal que le estaban haciendo. En medio de esa confusión, terminó frenando sobre las vías, justo cuando la formación ferroviaria se aproximaba.
La situación cambió de manera abrupta cuando comprendió el peligro. Con el tren cada vez más cerca y sin margen para resolver la maniobra, optó por abandonar el habitáculo: se desabrochó el cinturón y saltó del automóvil para evitar quedar atrapada en la colisión.
Segundos después, la locomotora alcanzó al Etios. El golpe se concentró sobre el lateral del conductor y desplazó el vehículo durante varios metros, en una secuencia que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.
Un auto destrozado y su conductora ilesa
Las imágenes posteriores al siniestro dieron cuenta de la magnitud del impacto. La puerta del conductor quedó destruida y la carrocería sufrió daños importantes. También resultaron afectados el sector de la rueda delantera y componentes del tren delantero.
La violencia del choque contrastó con el desenlace: la mujer salió ilesa, al menos según la información disponible sobre el episodio, después de haber conseguido abandonar el vehículo antes de la embestida.
Una vez completada la intervención en el lugar, la formación ferroviaria retomó su recorrido y continuó viaje.
El accidente volvió a poner en primer plano los riesgos que se presentan al atravesar un paso a nivel, aunque las circunstancias particulares de este caso deberán analizarse a partir de los datos disponibles sobre la señalización y la secuencia previa a la colisión.