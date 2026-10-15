Santa Fe

Se bajó de un auto y salvó su vida segundos antes de ser embestida por un tren

Una mujer protagonizó una dramática secuencia en el paso a nivel de Salvador del Carril, cerca de Vélez Sarsfield. Al advertir que la formación ferroviaria se acercaba mientras su Toyota Etios permanecía detenido sobre las vías, se quitó el cinturón y saltó del vehículo. El tren lo embistió y lo arrastró varios metros, aunque no hubo personas heridas.