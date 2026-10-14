Un hombre de 63 años, identificado por sus iniciales D. O. S. permanecerá en prisión preventiva durante todo el proceso judicial en el que se lo investiga por abusar sexualmente de su empleada doméstica en la localidad de Colonia Rosa, departamento San Cristóbal.
Seguirá preso un hombre acusado de abusar sexualmente de su empleada doméstica
Los incidentes que se investigan ocurrieron en Colonia Rosa, entre los años 2024 y 2025. El imputado tiene 63 años y permanecerá tras las rejas mientras avanza el proceso por disposición de la Justicia.
La resolución fue dictada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de San Cristóbal, tras dar lugar al requerimiento formulado por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola.
Abuso de poder
Según lo expuesto por la Fiscalía, los hechos ilícitos ocurrieron de forma reiterada durante aproximadamente siete meses, entre fines de agosto de 2024 y marzo de 2025.
El imputado aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con la víctima en su vivienda para someterla a un constante hostigamiento y agresiones de índole sexual sin su consentimiento.
El fiscal Odriozola remarcó que el acusado se valía de su posición de superioridad y de la situación de dependencia laboral de la mujer.
Asimismo, señaló que los abusos provocaron un grave menoscabo en la salud mental de la víctima, quien requirió asistencia profesional.
"El imputado actuó siempre con pleno conocimiento y voluntad de su accionar delictivo, en un contexto de violencia de género y aprovechando la relación laboral con la víctima", sostuvo Odriozola durante la audiencia.
Riesgos procesales
Al momento de fundamentar su decisión de manera oral, la jueza Álamo coincidió con la representación fiscal en que las evidencias recolectadas acreditan debidamente los hechos atribuidos.
Además, remarcó que el caso debe ser valorado desde una perspectiva de género, lo que implicaría que, de ser condenado, la pena a imponer sería de ejecución efectiva.
La magistrada rechazó las medidas cautelares no privativas de la libertad solicitadas por la defensa del imputado, al considerarlas insuficientes para mitigar el riesgo de entorpecimiento probatorio y la necesidad de resguardar la integridad de la víctima dada su situación de vulnerabilidad.
El hombre de 63 años es investigado formalmente como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en un contexto de violencia de género.