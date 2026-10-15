La mañana recién despuntaba cuando el despliegue policial comenzó a alterar la rutina de barrio Varadero Sarsotti, en el extremo sur de la ciudad de Santa Fe. Desde las primeras horas de este jueves, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpieron en distintos domicilios para avanzar sobre una serie de hechos violentos que tienen un mismo escenario y que son investigados en varias causas judiciales.
Siete allanamientos en Varadero Sarsotti por extorsiones, amenazas y abuso de armas
La Policía de Investigaciones desplegó un operativo en distintos domicilios del sur de Santa Fe por orden de la fiscal Lucila Nuzzo. Las causas se originaron en hechos registrados durante agosto y, hasta el momento, los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, aunque no hubo detenidos.
La medida comprende siete allanamientos solicitados por la fiscal Lucila Nuzzo, quien procura esclarecer episodios de extorsión, amenazas y abuso de armas registrados durante agosto en ese sector de la capital provincial.
El operativo no responde a un único expediente, sino a distintas investigaciones que confluyen en un mismo territorio. Esa circunstancia llevó a desplegar un procedimiento simultáneo en varios puntos del barrio, con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar las responsabilidades penales correspondientes.
Despliegue coordinado
Para ejecutar las medidas, la PDI contó con el apoyo de grupos tácticos de la Unidad Regional I. Su intervención resultó clave para garantizar la seguridad de los procedimientos y concretar el ingreso a las viviendas señaladas por los investigadores.
Varios móviles policiales participaron del dispositivo, que se puso en marcha con las primeras luces del día. Mientras los equipos avanzaban sobre los objetivos fijados, los investigadores buscaban elementos que pudieran aportar información relevante para las causas impulsadas por el Ministerio Público de la Acusación.
Celulares y dispositivos
Por el momento, los allanamientos no dejaron personas detenidas. El resultado informado incluye el secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que ahora deberán ser sometidos a peritajes.
El análisis de esos equipos podría aportar datos de interés para las pesquisas, en particular en investigaciones donde las comunicaciones pueden resultar relevantes para establecer vínculos, reconstruir contactos y precisar las circunstancias de los episodios denunciados.
Con las medidas todavía en desarrollo, la expectativa está puesta en el material recolectado y en los resultados que arrojen las pericias. Por ahora, las actuaciones continúan sin arrestos, mientras la fiscalía procura avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos en agosto en Varadero Sarsotti.