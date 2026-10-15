Santa Fe

Siete allanamientos en Varadero Sarsotti por extorsiones, amenazas y abuso de armas

La Policía de Investigaciones desplegó un operativo en distintos domicilios del sur de Santa Fe por orden de la fiscal Lucila Nuzzo. Las causas se originaron en hechos registrados durante agosto y, hasta el momento, los procedimientos permitieron secuestrar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, aunque no hubo detenidos.