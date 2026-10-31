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Este sábado

Se encuentra en grave estado un joven motociclista que chocó en la costanera de Santa Fe

Tiene 22 años y pelea por su vida en el Hospital Cullen. Protagonizó un accidente de tránsito cerca de las 4 de la madrugada.

El joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen. Foto: ArchivoEl joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Cullen. Foto: Archivo
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Un violento accidente de tránsito ocurrió este sábado, en horas de la madrugada, en la zona de la costanera de la ciudad de Santa Fe.

Todo pasó precisamente en donde la avenida Salvador del Carril intercepta la avenida Almirante Brown. Allí, cerca de las 4, colisionaron una moto y un auto.

A raíz del choque, el conductor del vehículo de menor porte sufrió un fuerte golpe en la cabeza, entre otras consecuencias.

Una ambulancia del servicio de emergencias provincial 107 trasladó al herido hasta el Hospital José María Cullen, donde los médicos le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneal grave.

Se trata de un joven de 22 años que permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, mientras se le practican los estudios de rigor para determinar los pasos a seguir.

Investigación

Peritos de la Policía de Investigaciones acordonaron el lugar mientras trabajaron los peritos buscando rastros, tomando medidas y sacando fotos, con apoyo de personal de la Unidad Regional I.

Las actuaciones se iniciaron en la Comisaría 5a, por lesiones graves culposas en siniestro vial.

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