Departamento General Obligado

Prisión preventiva par el acusado de estafar por 400 mil dólares a una jubilada en Avellaneda

El imputado, un hombre de 36 años, llegó a la vivienda de la víctima en un monopatín eléctrico tras un engaño telefónico. Estaba detenido en Entre Ríos por un hecho similar y fue trasladado a Santa Fe. La medida cautelar fue impuesta sin plazos.