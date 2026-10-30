Un hombre de 36 años, cuyas iniciales son M. J. R., quedó bajo prisión preventiva imputado por una estafa de 400.000 dólares cometida en perjuicio de una adulta mayor en Avellaneda, ciudad del departamento santafesino General Obligado, en el extremo noreste de la provincia.
Prisión preventiva par el acusado de estafar por 400 mil dólares a una jubilada en Avellaneda
El imputado, un hombre de 36 años, llegó a la vivienda de la víctima en un monopatín eléctrico tras un engaño telefónico. Estaba detenido en Entre Ríos por un hecho similar y fue trasladado a Santa Fe. La medida cautelar fue impuesta sin plazos.
La medida fue solicitada por el fiscal Nicolás Maglier del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante una audiencia desarrollada en los tribunales de Reconquista, y fue otorgada sin plazo por la jueza Norma Senn.
El engaño
Según detalló el fiscal Maglier, el hecho ocurrió el mediodía del martes 17 de marzo en la vivienda de la víctima. La maniobra delictiva contó con una planificación en la que intervinieron al menos dos personas.
En primer lugar, un sujeto —aún no identificado— llamó por teléfono a la mujer haciéndose pasar por un amigo de su esposo. Con la excusa de evitar una supuesta devaluación, le mintió diciendo que debía entregar sus ahorros en moneda extranjera para cambiarlos por billetes nuevos.
Tras la llamada, el imputado llegó a la localidad en un automóvil, lo estacionó a pocas cuadras y se desplazó hasta el domicilio de la víctima a bordo de un monopatín eléctrico.
La mujer, sola en su casa y confiada por la llamada previa, le permitió el ingreso y le entregó la totalidad de sus dólares.
Inteligencia
El fiscal destacó el trabajo coordinado entre la fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) para lograr la identificación del sospechoso a lo largo de meses de tareas de inteligencia.
Entre las medidas adoptadas se incluyeron: análisis y entrecruzamiento de datos telefónicos y geolocalización por impacto de antenas; relevamiento y cotejo de registros audiovisuales de Avellaneda con legajos penales abiertos en las provincias de Misiones, La Pampa y Entre Ríos; allanamientos en distintas jurisdicciones.
Al momento de ser identificado, el imputado ya se encontraba alojado en un penal de Entre Ríos con prisión preventiva por una estafa de características similares ocurrida en la ciudad de Concordia. Dado que dicha cautelar vencía el próximo 6 de noviembre, la Fiscalía gestionó su extradición provincial para formalizar la imputación en Santa Fe.
Tras la audiencia, M. J. R. fue formalmente imputado como coautor del delito de estafa y quedó alojado en una unidad del Servicio Penitenciario de Santa Fe bajo prisión preventiva sin plazo.