Santa Fe

Ocho personas demoradas por un intento de usurpación de la Villa Olímpica

El operativo policial se desplegó durante la noche del viernes, luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad recibiera información sobre una posible ocupación del complejo habitacional. El Gobierno provincial aseguró que la convocatoria habría sido organizada y anticipó que investigará la eventual participación de agrupaciones políticas.