El conductor, de 55 años, fue aprehendido durante un control de la Policía vial tras detectarse que llevaba dos fusiles, un mosquetón y abundante material balístico sin la documentación legal correspondiente.
Detuvieron a un hombre que transportaba fusiles y municiones por la Ruta 33
El procedimiento fue llevado a cabo por integrantes de la Unidad Operativa Regional 5, dependiente de la Dirección General Guardia Provincial, como parte de patrullajes preventivos en la región.
En la mañana de este viernes, en el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas realizados en el kilómetro 636 de la Ruta Nacional N° 33, en la zona rural de Venado Tuerto, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un hombre de 55 años oriundo de la ciudad de Santo Tomé.
El procedimiento fue llevado a cabo por integrantes de la Unidad Operativa Regional 5 (Venado Tuerto), dependiente de la Dirección General Guardia Provincial, como parte de patrullajes preventivos en la región.
Detenido Santo Tomé
Durante el dispositivo de control, los agentes viales indicaron al conductor que detuviera la marcha. Al entrevistarlo e inspeccionar las pertenencias que transportaba, los uniformados constataron la presencia de dos fusiles, un arma larga tipo mosquetón y una gran cantidad de cartuchos intactos de diversos calibres guardados en cajas.
Tras verificar que el individuo no contaba con la documentación necesaria para acreditar la tenencia ni la portación legal del armamento y las municiones, se configuró la infracción a la normativa vigente.
Tanto el aprehendido como el armamento y las municiones incautadas fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites procesales pertinentes, previa comunicación de las actuaciones a la Fiscalía de turno.