Nueva audiencia

Rechazaron la prisión preventiva para el responsable del incendio en la planta de residuos de Venado Tuerto

El juez Adrián Fabio Godoy había impuesto una pena de cuatro años de cárcel por incendio con peligro común para los bienes, en concurso ideal con daño. Como la sentencia aún no está firme, este jueves rechazó el pedido de prisión preventiva y mantuvo al condenado en libertad bajo estrictas condiciones.