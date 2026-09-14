Santa Fe tiene un mapa lleno de nombres que despiertan curiosidad. Algunos hacen referencia a animales, otros a plantas, accidentes geográficos o personajes, mientras que varios conservan palabras provenientes de lenguas originarias.
Los pueblos de Santa Fe con los nombres más curiosos y la historia detrás de cada uno
Venado Tuerto, Gato Colorado, Pozo Borrado, Huanqueros y Capivara son algunas de las localidades santafesinas cuyos nombres llaman la atención. Qué significa cada uno, dónde están y qué historia hay detrás.
También hay localidades cuyos nombres quedaron vinculados con el ferrocarril, los primeros pobladores o las colonias que se formaron durante el proceso de expansión territorial.
Para quienes recorren la provincia por las rutas nacionales y provinciales, algunos de esos nombres forman parte del paisaje cotidiano. Pero detrás de cada cartel existe una historia. En algunos casos hay documentación sobre el origen de la denominación; en otros, se conservan distintas versiones que fueron transmitidas a través del tiempo.
Una recorrida por registros históricos de la provincia y de la Universidad Nacional del Litoral permite reconstruir el origen de varios de los nombres más particulares de Santa Fe.
Venado Tuerto: el nombre de un animal que terminó identificando a una ciudad
Venado Tuerto está ubicada en el departamento General López, en el sur de Santa Fe. Es una de las principales ciudades de esa región y fue fundada en 1884.
El origen de su nombre está asociado a la laguna El Hinojo y a una historia sobre un venado al que le faltaba un ojo. Según la explicación publicada por la Municipalidad de Venado Tuerto, el animal solía aparecer en las cercanías de un fortín y su presencia era interpretada como una señal de la proximidad de un malón.
La historia municipal señala que, durante una cacería, el venado fue muerto y que posteriormente la laguna del lugar recibió el nombre de “Venado Tuerto”.
En la década de 1880, Eduardo Casey recorrió sus tierras, conoció la laguna y escuchó la historia. A partir de allí decidió utilizar esa denominación para el pueblo que proyectaba fundar.
La propia Municipalidad presenta este relato como una historia tradicional, por lo que corresponde hablar de una leyenda sobre el origen del nombre y no de un hecho histórico comprobado.
Gato Colorado: un apodo que terminó convertido en nombre
En el extremo norte santafesino, dentro del departamento 9 de Julio, se encuentra Gato Colorado, cerca del límite con Chaco.
El nombre es uno de los más llamativos de la provincia porque originalmente la zona era conocida con otra denominación.
Los registros históricos de la Universidad Nacional del Litoral reconstruyen que durante la década de 1930 comenzó a hacerse popular un almacén atendido por un inmigrante sirio-libanés que tenía el cabello rojizo. Los habitantes de la zona lo apodaban “el Gato Colorado” y el comercio terminó siendo conocido como “El bar del Gato Colorado”.
Con el paso del tiempo, el nombre del establecimiento se extendió al territorio que lo rodeaba. La denominación terminó consolidándose y posteriormente fue reconocida oficialmente.
Así, lo que comenzó como el apodo de una persona terminó convertido en el nombre de una localidad santafesina.
Pozo Borrado: un nombre relacionado con el agua
Pozo Borrado está ubicada en el departamento 9 de Julio, en el norte de Santa Fe.
Su historia está vinculada con el desarrollo ferroviario de esa región y con un antiguo pozo de agua. Precisamente, el nombre de la localidad conserva la referencia a ese elemento.
Los registros históricos de la Universidad Nacional del Litoral reúnen distintas versiones sobre el origen de la denominación. Una de ellas sostiene que existía un pozo que fue cegado para impedir el avance de tropas.
Otra versión relaciona el nombre con un explorador que había indicado la necesidad de construir un pozo para abastecer de agua a los animales. Al regresar, habría encontrado que un caballo había caído dentro.
Como ocurre con otros nombres antiguos, la documentación conserva más de una explicación y no corresponde presentar una de ellas como una certeza absoluta.
Huanqueros: una palabra de origen quechua
Huanqueros se encuentra en el departamento San Cristóbal, en el centro-norte de la provincia.
Su nombre tiene un origen diferente. Según los registros históricos de la Universidad Nacional del Litoral, la palabra deriva del quechua y está vinculada con una avispa de la región.
La localidad tuvo un desarrollo asociado a los primeros asentamientos y posteriormente a la llegada del ferrocarril.
El caso de Huanqueros permite observar una característica presente en buena parte de la geografía argentina: palabras de lenguas originarias que sobrevivieron en los nombres de lugares aun después de los procesos de colonización y formación de nuevas poblaciones.
Capivara: el carpincho también dejó su huella
Capivara está ubicada en el departamento San Cristóbal, sobre la Ruta Provincial 13.
El nombre está relacionado con uno de los animales más característicos de los ambientes acuáticos y de humedales de la región: el carpincho.
“Capivara” deriva de una palabra de origen guaraní utilizada para referirse a este animal.
La localidad comenzó a formarse hacia fines del siglo XIX, en el contexto de la expansión de las colonias y de la organización de nuevos asentamientos en el territorio santafesino.
En este caso, el nombre funciona como una referencia directa a la fauna y también como una huella lingüística de los pueblos originarios.
Tostado: dos explicaciones para un nombre conocido en el norte santafesino
Tostado es la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio y uno de los principales centros urbanos del norte provincial.
El nombre tiene una historia particular porque existen diferentes versiones sobre su origen.
Una de ellas está relacionada con un caballo de pelaje tostado que habría quedado en la zona después de un enfrentamiento.
Otra explicación vincula el término con la vegetación del lugar y con el color que adquirían los pastizales después de un incendio.
La denominación ya era utilizada en la región antes de la llegada del ferrocarril. Posteriormente, la estación ferroviaria adoptó también el nombre de El Tostado, lo que contribuyó a consolidarlo como referencia geográfica.
Malabrigo: dos nombres para una misma colonia
Malabrigo está ubicada en el departamento General Obligado, en el norte de Santa Fe.
La historia de su nombre está relacionada con el ferrocarril y con una colonia que durante años tuvo otra denominación.
La estación ferroviaria fue denominada Malabrigo a fines del siglo XIX. Poco después, Federico Carlos Sigel fundó una colonia que llamó “Colonia Ella”, en homenaje a su hija.
Durante un período convivieron ambas denominaciones. Sin embargo, Malabrigo fue ganando espacio en el uso cotidiano hasta convertirse en el nombre reconocido oficialmente para la localidad.
El caso muestra el peso que tuvo el ferrocarril en la formación de muchas poblaciones santafesinas: el nombre de una estación podía terminar imponiéndose sobre otras denominaciones utilizadas por los primeros habitantes.
Cañada Rosquín: un nombre tomado del territorio
Cañada Rosquín está ubicada en el departamento San Martín.
La localidad comenzó a formarse hacia fines del siglo XIX y recibió su nombre de una cañada existente en la zona.
Los registros históricos de la Universidad Nacional del Litoral señalan que ese curso de agua era utilizado como referencia y refugio por los habitantes originarios del territorio.
Como ocurrió con otras poblaciones, la llegada de colonos, el crecimiento de la actividad agrícola y la expansión ferroviaria transformaron el lugar, pero el nombre relacionado con el paisaje permaneció.
Berabevú: el nombre de una planta
En el departamento Caseros se encuentra Berabevú.
El nombre tiene un origen vinculado con la vegetación característica de la zona. Los registros históricos de la Universidad Nacional del Litoral identifican “berabevú” como el nombre de un arbusto nativo que crecía en el territorio.
La localidad se desarrolló durante el proceso de colonización agrícola y expansión ferroviaria de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Así, a diferencia de nombres que recuerdan a personas o hechos históricos, Berabevú conserva en su denominación una referencia directa al paisaje vegetal que existía antes de la consolidación de la población.
Fighiera: el apellido detrás de una localidad santafesina
Fighiera está ubicada en el departamento Rosario, sobre la costa del río Paraná.
En este caso, el nombre no proviene de un animal, una planta ni un accidente geográfico.
La localidad quedó vinculada con Félix Fighiera, un arquitecto inglés relacionado con las obras ferroviarias de la región.
La llegada del ferrocarril fue fundamental para el crecimiento del asentamiento, que funcionó como punto de conexión para el traslado de personas y de producción agrícola.
El nombre terminó así asociado a uno de los protagonistas de la expansión ferroviaria que modificó profundamente la organización territorial de Santa Fe.
Logroño: un nombre español que llegó al norte de Santa Fe
Logroño está ubicada en el departamento 9 de Julio, al sur de Tostado.
Su denominación está relacionada con la inmigración europea. De acuerdo con los registros históricos de la Universidad Nacional del Litoral, Domingo Barrenechea y Gonzalo Sáenz, vinculados con los primeros pobladores del lugar, provenían de Logroño, en España.
El nombre fue trasladado al nuevo asentamiento y quedó incorporado a la geografía santafesina.
Es otro ejemplo de cómo la inmigración no solamente transformó la producción y la composición de las comunidades, sino también los nombres con los que fueron identificados los nuevos pueblos.
Fuera de Santa Fe también hay nombres que llaman la atención
La particularidad de los nombres no es exclusiva de Santa Fe. En otras provincias argentinas también existen localidades con denominaciones que despiertan curiosidad.
Uno de los ejemplos es Monte Quemado, en Santiago del Estero. La localidad se encuentra en el departamento Copo y su nombre está asociado históricamente al paisaje de monte de la región.
Otro caso conocido es La Quiaca, en Jujuy, una ciudad ubicada en el extremo norte argentino y vinculada históricamente con la frontera con Bolivia.
También aparecen nombres como Salsipuedes, en Córdoba, y Río Tercero, también en esa provincia, que forman parte de la particular geografía de nombres del país.
Sin embargo, Santa Fe tiene una característica propia: en una misma provincia conviven denominaciones relacionadas con animales, vegetación, lenguas originarias, accidentes geográficos, inmigrantes y el ferrocarril.
Desde Venado Tuerto hasta Gato Colorado, pasando por Pozo Borrado, Huanqueros, Capivara, Tostado, Malabrigo, Cañada Rosquín, Berabevú, Fighiera y Logroño, los nombres permiten reconstruir distintas etapas de la historia provincial.
Algunos tienen una explicación documentada; otros conservan versiones transmitidas durante generaciones. Pero todos muestran que los nombres de los pueblos no son simples palabras en un mapa: muchas veces son pequeños fragmentos de la historia de los lugares y de las personas que los habitaron.