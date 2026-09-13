Las redes sociales volvieron a poner la mirada sobre una característica poco explorada de la geografía argentina: los nombres de sus pueblos y parajes.
El mapa viral que rebautiza las provincias argentinas con nombres de pueblos curiosos
Una cuenta de Instagram creó un mapa de Argentina en el que cada provincia aparece identificada con el nombre de una localidad real considerada llamativa o poco habitual. La propuesta generó comentarios y abrió un juego entre usuarios para encontrar los nombres más curiosos del país.
Una creación de la cuenta @kowal_art propone imaginar cómo quedaría el mapa del país si las provincias fueran rebautizadas con algunas de las localidades más curiosas de su territorio.
La publicación rápidamente comenzó a circular entre usuarios, que sumaron comentarios y sus propias sugerencias sobre cuáles deberían integrar el particular atlas.
La propuesta no modifica ningún nombre oficial ni plantea un cambio geográfico. Se trata de un recurso gráfico y humorístico que recupera denominaciones reales que muchas veces quedan fuera de los mapas más conocidos.
Entre los ejemplos que aparecen en la publicación se encuentran Pajas Blancas para Córdoba, El Hoyo para Chubut, Heavy para Buenos Aires y El Pingo para Entre Ríos.
El caso que más llamó la atención en las publicaciones que retomaron el mapa fue el de San Juan, que aparece asociado a Agua Hedionda, un nombre que existe efectivamente en la geografía argentina y que tiene una explicación vinculada con las características naturales del lugar.
Un mapa que recupera nombres reales de la Argentina
La idea fue desarrollada por el artista digital e historiador @kowal_art, quien compartió una representación federal diferente de la habitual. En lugar de utilizar las denominaciones oficiales de las 24 jurisdicciones, el diseño reemplaza esos nombres por los de localidades, parajes o sitios que pueden resultar llamativos por su denominación.
El planteo rápidamente encontró respuesta entre los usuarios de redes. Una de las características que favoreció la circulación de la imagen es que invita a participar: quienes la observan pueden discutir si el nombre elegido representa realmente al lugar o proponer otra localidad que consideren más particular.
Diario de Cuyo señaló que el autor no difundió un listado completo de los 24 nombres elegidos en el material que retomó el medio. Por eso, más allá de los ejemplos que pueden identificarse en la imagen y de los mencionados en las publicaciones, el atractivo del mapa está también en descubrir cada denominación y compararla con las alternativas que aparecen en los comentarios.
La publicación recupera así una parte poco conocida de la geografía argentina. El país cuenta con una gran cantidad de nombres de localidades que fueron construidos a partir de accidentes geográficos, características del terreno, referencias históricas, expresiones populares o circunstancias propias del lugar.
En ese sentido, el mapa funciona como una especie de recorrido alternativo por el territorio nacional. No se trata de determinar cuáles son los nombres más importantes, sino de poner en primer plano aquellos que pueden llamar la atención por su sonido, significado o particularidad.
Para los lectores santafesinos, la propuesta también abre una pregunta interesante: ¿qué localidad de la provincia podría representar a Santa Fe si hubiera que elegirla únicamente por lo curioso de su nombre?
La provincia tiene numerosas localidades y parajes cuyos nombres forman parte de su historia y de su identidad regional. Algunos son ampliamente conocidos y otros tienen una presencia mucho menor fuera de sus propias comunidades.
Por qué Agua Hedionda aparece para San Juan
Uno de los casos que más repercusión generó fue el de Agua Hedionda, elegido para representar a San Juan en el mapa viral.
El nombre corresponde a un poblado ubicado a unos 30 kilómetros de la villa cabecera del departamento Jáchal, según informó Tiempo de San Juan. La denominación está relacionada con las características naturales de una vertiente de aguas termales de la zona.
Las aguas contienen azufre y otros minerales. Al entrar en contacto con el aire, los componentes sulfurosos producen un olor intenso que puede resultar fácilmente reconocible. Esa particularidad habría dado origen al nombre con el que se identifica el lugar.
El caso muestra justamente qué busca rescatar el mapa: nombres que, fuera de contexto, pueden generar sorpresa, pero que tienen una explicación relacionada con la historia o las características del sitio.
Tiempo de San Juan también señaló que las aguas de la zona fueron utilizadas tradicionalmente por habitantes locales para baños y que existen referencias a su utilización desde tiempos vinculados con comunidades originarias.
Así, detrás de una denominación que puede llamar la atención a primera vista aparece una historia vinculada con el territorio.
El mapa viral aprovecha justamente ese contraste para generar conversación. Nombres como Agua Hedionda, El Pingo, El Hoyo o Pajas Blancas dejan de ser simples referencias en un mapa y se convierten en disparadores para conocer lugares que probablemente muchos argentinos nunca habían escuchado nombrar.
La repercusión de la publicación también muestra cómo las redes pueden transformar un dato geográfico en un contenido participativo. La imagen propone una consigna sencilla y deja que los usuarios completen el juego con sus propios conocimientos.
En el caso de Santa Fe, la pregunta queda abierta: si mañana hubiera que cambiarle el nombre a la provincia por el de uno de sus pueblos o parajes más particulares, ¿cuál elegirían los santafesinos?